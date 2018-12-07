أردوغان يتحدث عن زيارة رئيس المخابرات التركية إلى الكونغرس

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، إن رئيس جهاز الاستخبارات التركي هاكان فيدان قد يكون زار الكونغرس الأمريكي، حسبما نقلت وكالة الأناضول.

التفاصيل:

تصريح أردوغان جاء عقب أدائه صلاة الجمعة، اليوم، في مدينة إسطنبول، ردا على تقارير إعلامية نقلتها "الجزيرة" أمس نقلا عن مصادر تركية تحدثت عن إحاطة رئيس جهاز الاستخبارات التركي هاكان فيدان، الكونغرس الأمريكي حول جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

الرئيس التركي قال "عقب رحلتنا إلى أمريكا اللاتينية – الأسبوع الماضي – انطلق رئيس جهاز استخباراتنا إلى كندا، وربما يكون قد حدث تطور من هذا القبيل (زيارة الكونغرس)، لأننا نرغب أيضا في إطلاعهم على ما لدينا من معلومات، ولكنني لست على علمٍ فيما إذا حدثت إحاطة (الكونغرس)".

مصادر تركية قالت للجزيرة أمس إن مدير المخابرات التركية هاكان فيدان بحث في واشنطن مع مديرة وكالة الاستخبارات المركزية (سي أي إيه) جينا هاسبل وأعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

المصادر التركية أضافت أن الحديث بين أعضاء مجلس الشيوخ ومدير المخابرات التركية تركز على جوانب في عملية اغتيال خاشقجي بالقنصلية السعودية في إسطنبول بناء على طلب بعض المشرعين الأمريكيين.

حسب مصادر الجزيرة، فإن لقاء فيدان بمديرة وكالة الاستخبارات المركزية جينا هاسبل أتى في سياق سعي مسؤولين في "سي أي إيه" الأسبوع المقبل لإطلاع مجموعة جديدة من النواب في الكونغرس على استنتاجاتها حول الجريمة، في حين يأمل أعضاء في مجلس الشيوخ باتخاذ تدابير للرد على الرياض.

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