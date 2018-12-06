مقتل 4 في هجوم استهدف مركزا للشرطة في إيران

قال التلفزيون الإيراني إن أربعة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب آخرون في انفجار قرب مركز للشرطة في جنوب شرق البلاد.

التفاصيل:

حاكم مدينة جابهار، التي وقع بها الهجوم، قال للتلفزيون الرسمي إن مسلحين "هاجموا (مقرا للشرطة) وصدّتهم قوات الأمن قبل أن يحدث انفجار.

المسؤول أضاف أن "الانفجار كان قوياً جداً" مما أسفر عن سقوط أربعة قتلى و"الكثير من الجرحى".

تضاربت الأنباء بشأن ما إذا كان التفجير انتحاريا، أم كان تفجيرا لسيارة مفخخة.

لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، كما لم تتهم الشرطة أي جهة.

مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في إيران تداولوا مقاطع مصورة، قالوا إنها للحادث، تظهر عمودا كثيفا من الدخان وهو يتصاعد.

المقاطع يسمع فيها زخات متقطعة لإطلاق رصاص.

خلفية: