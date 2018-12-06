مقتل 4 في هجوم استهدف مركزا للشرطة في إيران

قال التلفزيون الإيراني إن أربعة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب آخرون في انفجار قرب مركز للشرطة في جنوب شرق البلاد.
التفاصيل:
- حاكم مدينة جابهار، التي وقع بها الهجوم، قال للتلفزيون الرسمي إن مسلحين "هاجموا (مقرا للشرطة) وصدّتهم قوات الأمن قبل أن يحدث انفجار.
- المسؤول أضاف أن "الانفجار كان قوياً جداً" مما أسفر عن سقوط أربعة قتلى و"الكثير من الجرحى".
- تضاربت الأنباء بشأن ما إذا كان التفجير انتحاريا، أم كان تفجيرا لسيارة مفخخة.
- لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، كما لم تتهم الشرطة أي جهة.
- مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في إيران تداولوا مقاطع مصورة، قالوا إنها للحادث، تظهر عمودا كثيفا من الدخان وهو يتصاعد.
- المقاطع يسمع فيها زخات متقطعة لإطلاق رصاص.
خلفية:
- تقع جابهار على المحيط الهندي في محافظة سيستان بلوشستان، التي تشهد هجمات مسلحة باستمرار.
- أكثر من عشرين شخصا معظمهم عسكريون قتلوا أواخر سبتمبر/ أيلول الماضي في هجوم استهدف عرضا عسكريا للحرس الثوري في مدينة الأهواز، جنوب غرب إيران.
- السلطات الإيرانية اعتقلت العشرات وصادرت أسلحة ومتفجرات وأجهزة اتصال على خلفية الهجوم، الذي نفذه أربعة مسلحين قتلوا خلاله.
- تنظيم الدولة وما تعرف بحركة النضال العربي لتحرير الأهواز أعلنا مسؤوليتهما.
- إيران حملت الولايات المتحدة ودولا خليجية المسؤولية عن الهجوم.