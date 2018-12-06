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سياسة

مشروع قرار من أعضاء بارزين في الكونغرس لإدانة ابن سلمان

السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام
السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام
6/12/2018

قدم ستة أعضاء بارزين بمجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار يحمّل ولي العهد السعودي المسؤولية عن قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي والأزمة الإنسانية في اليمن وحصار قطر.

أهم نقاط مشروع القرار:
  • مشروع القرار يحمل الأمير محمد بن سلمان أيضا المسؤولية عن سِجن المعارضين السياسيين واستخدام القوة لترهيب الخصوم.
  • مشروع القرار يدين بأشد العبارات الممكنة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
  • مشروع القرار يقول إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان كان مسؤولا عن أجهزة الأمن في الوقت الذي قتل فيه خاشقجي.
  • بناء على الأدلة والتحليلات المتاحة لمجلس الشيوخ، فإن لدى المجلس مستوى عال من الثقة بأن الأمير محمد بن سلمان متورط في قتل خاشقجي.
  • مشروع القرار يحث الحكومة الأمريكية والمجتمع الدولي على تحميل كل الأطراف المتورطة المسؤولية عن قتل خاشجي، بمن فيهم الأمير محمد بن سلمان.
  • مشروع القرار يدعو الحكومة السعودية للتفاوض مباشرة مع ممثلي الحوثيين لإنهاء الحرب في اليمن والاتفاق على حل سياسي وإنهاء الأزمة الإنسانية، وإعادة التركيز على جهود هزيمة القاعدة وتنظيم الدولة في اليمن.
  • المشروع يدعو السعودية إلى التفاوض على حل سياسي سريع للأزمة مع قطر، بطريقة تعيد العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة.
  • دعا مشروع القرار السعودية للإفراج الفوري عن المدون رائف بدوي وناشطات حقوق الإنسان السعوديات وغيرهم من السجناء السياسيين.
  • مشروع القرار تقدم به أعضاء بارزون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس الشيوخ.
  • السناتور الجمهوري البارز ليندسي غراهام نشر على موقع تويتر بيانا يحمل أسماء الأعضاء الذين تقدموا بالمشروع.
  • الأعضاء هم: ليندسي غراهام وماركو روبيو وتود يونغ عن الحزب الجمهوري، وديان فاينستاين وإد ماركي وكريس كونز عن الحزب الديمقراطي.
خلفية:
  • أعضاء بارزون في مجلس الشيوخ أكدوا الثلاثاء أن إفادة جينا هاسبل مديرة وكالة المخابرات الأمريكية "سي آي إيه" أمام المجلس، أكدت لهم أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان متواطئ في قتل الصحفي جمال خاشقجي.
  • غراهام قال إن المجلس سيعمل على تطبيق قانون ماغينتسكي ويفرض عقوبات على السعودية بشأن قضية خاشقجي.
  • غراهام وصف ابن سلمان "بالمجنون والخطير" الذي "قوض علاقة واشنطن بالرياض".
  • أضاف غراهام أنه "يبدو أن إدارة (الرئيس الأمريكي دونالد) ترمب لا تريد الإقرار بالأدلة التي تؤكد تورط محمد بن سلمان في قتل خاشقجي".
المصدر : الجزيرة + الجزيرة مباشر
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