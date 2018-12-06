"سي آي إيه" ستطلع آخرين في الكونغرس على معلوماتها حول قتل خاشقجي

سيطلع مسؤولون في وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) الأسبوع المقبل مجموعة جديدة من النواب في الكونغرس الأمريكي على استنتاجاتها حول جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي.

ما القصة؟

زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب، نانسي بيلوسي، قالت، الخميس، إن 435 نائبا سيطلعون كما أعضاء مجلس الشيوخ قبلهم، على الوضع في اليمن الذي يشهد نزاعا داميا بين الحكومة المدعومة من السعودية والمتمردين المدعومين من إيران.

بيلوسي: ستطلع مجموعة محدودة على استنتاجات (سي آي إيه) حول خاشقجي الذي قتل في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي في القنصلية السعودية في إسطنبول.

بيلوسي قالت: "آمل في أن نرى مديرة الاستخبارات الأمريكية (سي آي إيه) جينا هاسبل ومسؤولين آخرين في الاستخبارات".

زعيمة الديموقراطيين في مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي

مجلس الشيوخ الأمريكي يتوقع التصويت على تشريع بشأن مقتل خاشقجي:

أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي قالوا، الخميس، إنهم يتوقعون التصويت الأسبوع القادم على مقترحات تستهدف إرسال رسالة للسعودية بوجود قلق عميق في واشنطن بشأن مقتل خاشقجي على الرغم من دعوات الرئيس دونالد ترمب لمواصلة العلاقات الوثيقة بالرياض.

ستة أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي قدموا مشروع قرار يحمّل ولي العهد السعودي المسؤولية عن قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي والأزمة الإنسانية في اليمن وحصار قطر.

أبرز مواد المشروع

تحميل الأمير محمد بن سلمان المسؤولية عن سجن المعارضين السياسيين واستخدام القوة لترهيب الخصوم.

إدانة قتل خاشقجي بأشد العبارات الممكنة، والتأكيد على أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان كان مسؤولا عن أجهزة الأمن في الوقت الذي قتل فيه خاشقجي.

بناء على الأدلة والتحليلات المتاحة لمجلس الشيوخ، فإن لدى المجلس مستوى عال من الثقة بأن الأمير محمد بن سلمان متورط في قتل خاشقجي.

دعوة الحكومة الأمريكية والمجتمع الدولي إلى تحميل كل الأطراف المتورطة المسؤولية عن قتل خاشجي، بمن فيهم الأمير محمد بن سلمان.

دعوة الحكومة السعودية للتفاوض مباشرة مع ممثلي الحوثيين لإنهاء الحرب في اليمن والاتفاق على حل سياسي وإنهاء الأزمة الإنسانية، وإعادة التركيز على جهود هزيمة القاعدة وتنظيم الدولة في اليمن.

دعوة السعودية إلى التفاوض على حل سياسي سريع للأزمة مع قطر، بطريقة تعيد العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة.

دعوة السعودية للإفراج الفوري عن المدون رائف بدوي وناشطات حقوق الإنسان السعوديات وغيرهم من السجناء السياسيين.

السناتور الجمهوري البارز ليندسي غراهام نشر على "تويتر" بيانا يحمل أسماء الأعضاء الذين تقدموا بالمشروع.

الأعضاء هم: ليندسي غراهام وماركو روبيو وتود يونغ عن الحزب الجمهوري، وديان فاينستاين وإد ماركي وكريس كونز عن الحزب الديمقراطي.

14 جمهوريا من أعضاء مجلس الشيوخ تحدوا رغبات ترمب، الأسبوع الماضي، وصوتوا مع الديمقراطيين لصالح المضي قدما في مشروع قرار لإنهاء الدعم العسكري الأمريكي للتحالف في حرب اليمن. ويحظى الجمهوريون بأغلبية طفيفة في المجلس ونادرا ما يتحدون الرئيس.

السناتور الجمهوري ليندسي غراهام

إفادة هاسبل:

كانت مديرة وكالة الاستخبارات الأمريكية جينا هاسبل، قد أطلعت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ على استنتاجات الاستخبارات حول مقتل خاشقجي.

مديرة الاستخبارات الأمريكية (CIA) جينا هاسبل

أعضاء بارزون في مجلس الشيوخ الأمريكي قالوا، الثلاثاء الماضي، أن إفادة جينا هاسبل مديرة وكالة المخابرات الأمريكية "سي آي إيه" أمام المجلس، أكدت لهم أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان متواطئ في قتل الصحفي جمال خاشقجي.

السناتور الجمهوري ليندسي غراهام قال إن المجلس سيعمل على تطبيق قانون ماغينتسكي ويفرض عقوبات على السعودية بشأن قضية خاشقجي.

غراهام وصف ابن سلمان "بالمجنون والخطير" الذي "قوض علاقة واشنطن بالرياض".

غراهام: "يبدو أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لا تريد الإقرار بالأدلة التي تؤكد تورط محمد بن سلمان في قتل خاشقجي".

خلفية: