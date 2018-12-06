دعوة لمسيرات حاشدة ضد إدانة المقاومة الفلسطينية في الأمم المتحدة

دعت القوى الوطنية والإسلامية بقطاع غزة، مساء أمس، لأوسع مشاركة في مسيرات وتظاهرات تنطلق اليوم، ضد القرار الأمريكي لإدانة قوى المقاومة الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقالت القوى في بيان إن المسيرات تأتي استنكارًا لطلب الولايات المتحدة عدَّ مقاومة الشعب الفلسطيني "إرهابًا"، وعلى رأس الطلب عدّ حركة المقاومة الإسلامية (حماس) "إرهابية".

مناطق انطلاق مسيرات غزة الحاشدة:

تنطق عدة مظاهرات في مدن ومحافظات قطاع غزة تنديدا بطرح قضية إدانة المقاومة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة .

الجهاد الإسلامي: المسيرات الحاشدة التي ستخرج عصر الخميس، رسالة رفض واستنكار وتنديد بالدور والموقف الأمريكي المتواطئ مع "الكيان الصهيوني" في عدوانه ضد الشعب الفلسطيني والمقاومة.

رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إسماعيل هنية (غيتي)

رسالة "حماس"

حركة المقاومة الإسلامية (حماس) دعت قبل أيام، في رسالة إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة والدول الأعضاء إلى إحباط مساعي واشنطن العدوانية وإحباط القرار الأمريكي، الذي يدين -للمرة الأولى في حال اعتماده- المقاومة الفلسطينية وحركة حماس.

حماس استنكرت تبني واشنطن وجهة نظر الاحتلال الإسرائيلي وتوفير الدعم المادي والمعنوي له لمواصلة عدوانه على الشعب الفلسطيني وحرمانه من حقوقه الأساسية وحقه في إقامة دولة مستقلة.

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بعث رسائل خطية وأجرى حملة اتصالات مع عدد من قادة ووزراء خارجية دول المنطقة والعالم لإجهاض مساعي واشنطن الهادفة إلى إدانة المقاومة الفلسطينية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

من بين من هاتفهم "هنية"، الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط واستمع منه إلى الجهود التي يبذلها مع المجموعة العربية والإسلامية لمواجهة القرار، كما هاتف مسؤولي الملف الفلسطيني بالمخابرات العامة المصرية، ووزير الخارجية القطري.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو, ومبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الاوسط جيسون غرينبلات (غيتي)

ضغوط واشنطن