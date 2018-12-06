الجزائر تسحب صناديق الزكاة من المساجد بعد تكرار "السرقة"

أعلنت الجزائر، الخميس، سحب صناديق الزكاة من المساجد، بعد "تكرار حوادث سرقة" تعرضت لها خلال السنوات الأخيرة.
ما الذي حدث؟
- وزير الشؤون الدينية، محمد عيسى قال في بيان على صفحته بموقع فيسبوك "تمّ استدعاء اللجنة الوزارية المكلفة بصندوق الزكاة حتى تتداول حول قرار سحب صناديق الزكاة والتبرعات من مساجد الجمهورية".
- الوزير أرجع الخطوة إلى "روح الإمام وسلامته وقدسية المسجد وهيبته، قبل كل شيء"، من دون أن يقدم تفاصيل أخرى حول البديل لجمع أموال الزكاة.
- خلال السنوات الأخيرة تنقل وسائل الإعلام المحلية باستمرار حوادث سرقة تعرضت لها صناديق الزكاة داخل عدد من المساجد، من دون ضبط الجناة.
- في عام 2003 أطلقت الجزائر مؤسسة "صندوق الزكاة الحكومية" تحت إشراف وزارة الشؤون الدينية، وتتكفل بجمع الزكاة عبر حسابات بنكية ليتم توزيعها لاحقا على الفقراء والمحاجتين أو أصحاب المشاريع الاستثمارية (الشركات الصغيرة والمتوسطة).
- الجزائر جمعت في موسم الزكاة 2017/ 2018، عبر ذات الصندوق، ما قيمته مليارا و450 مليون دينار (قرابة 14 مليون دولار)، وهو المستوى الأعلى للتحصيلات منذ إطلاق المؤسسة في 2003، حسب تصريح سابق لعيسى.
- خبراء في الاقتصاد يرون أن الصندوق، ورغم تطور إيراداته سنويًا، إلا أنه لا يحصل سوى ما يقارب 1 بالمائة من الحجم الحقيقي لزكاة الجزائريين التي تفوق 5 مليارات دولار سنويا.
- مبلغ (5 مليارات دولار سنويا) تم حسابه استنادًا إلى المعطيات التي تعتمد في الاقتصاد الإسلامي- والتي تقول بأخذ 2.5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام كزكاة.