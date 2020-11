استباقا لمظاهرات السبت: الحكومة الفرنسية تتخلى عن ضريبة الوقود

قال رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، لمجلس النواب بالبرلمان إن حكومته تخلت عن زيارة الضرائب على الوقود بعد أن علقت العمل بها لستة أشهر فقط في قرار سابق، عقب احتجاجات عنيفة.

وأوضح رئيس الوزراء الفرنسي لمجلس النواب "الحكومة مستعدة للحوار.. لأن هذه الزيادة الضريبية أسقطت من مشروع قانون ميزانية 2019".

الحكومة ترضخ لمطالب المحتجين:

تخوف من المظاهرات رغم الاستجابة للمطالب:

أبدت الرئاسة الفرنسية، أمس قلقها من "أعمال عنف واسعة" قد تحصل السبت المقبل خلال التظاهرات الاحتجاجية التي دعت إليها حركة "السترات الصفراء".

إجراءات الحكومة أتت متأخرة:

التراجع الأول لماكرون وسخرية ترمب:

I am glad that my friend @EmmanuelMacron and the protestors in Paris have agreed with the conclusion I reached two years ago. The Paris Agreement is fatally flawed because it raises the price of energy for responsible countries while whitewashing some of the worst polluters….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 4, 2018