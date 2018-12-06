اتفاق على تبادل الأسرى بين طرفي الصراع في اليمن

صعد الطرفان اليمنيان المتنازعان اليوم الخميس مواقفهما وتهديداتهما، مع بدء مشاورات سلام برعاية الأمم المتحدة في السويد حول النزاع في بلدهما.

أبرز تصريحات مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن مارتن غريفيث في السويد اليوم الخميس:

طرفا الصراع باليمن اتفقا على تبادل الأسرى، والأيام القادمة تمثل علامة فارقة.

هذا الاتفاق سيسمح بلم شمل آلاف الأسر.

إن مجرد جمع الوفدين اليمنيين في السويد يعد خطوة مهمة.

ويعقد الطرفان المتحاربان في اليمن مشاورات سلام في السويد برعاية الأمم المتحدة وذلك للمرة الأولى منذ عامين، في وقت تهدد فيه المجاعة ملايين اليمنيين ويتضاءل دعم الحلفاء الغربيين للحملة العسكرية التي تقودها السعودية.

تصعيد بين الحكومة اليمنية والحوثيين

طالبت الحكومة اليمنية بانسحاب كامل للحوثيين من ميناء الحديدة في غرب البلاد، بينما هدد المسؤول السياسي في حركة الحوثيين محمد علي الحوثي بإغلاق مطار صنعاء أمام طائرات الأمم المتحدة في حال عدم فتحه أمام الطيران المدني.

الحوثي كتب على تويتر:" إذا لم يتم فتح مطار العاصمة اليمنية للشعب اليمني في مشاورات جولة السويد، فأدعو المجلس السياسي والحكومة إلى إغلاق المطار أمام جميع رحلات الطيران".

الحوثي أضاف في تغريدته:" يتحمل مسؤولو الأمم المتحدة وغيرهم الوصول إلى صنعاء كما يصل المرضى والمسافرون اليمنيون الذين يحتاجون كما قيل لي، إلى ما يقارب خمس عشرة ساعة حتى يصلوا برا".

في المقابل، نقلت وزارة الخارجية اليمنية عن وزير الخارجية خالد اليماني الذي يترأس وفد بلاده إلى مشاورات السويد، مطالبته "بخروج المليشيات الانقلابية من الساحل الغربي بالكامل، وتسليم المنطقة للحكومة الشرعية" في إشارة إلى مدينة الحديدة ومينائها الذي يشكل شريان حياة رئيسيا لملايين اليمنيين.

بدأت حرب اليمن في 2014، ثم تصاعدت مع تدخّل السعودية على رأس تحالف عسكري في مارس/ آذار 2015. دعما للحكومة المعترف بها بعد سيطرة الحوثيين على مناطق واسعة بينها صنعاء.

منذ تدخل التحالف السعودي الإماراتي في اليمن قتل نحو عشرة آلاف مدني من بينهم أطفال، بينما تهدّد المجاعة نحو 14 مليونا من سكان البلاد.

تنظم الأمم المتحدة جولة مشاورات في السويد في محاولة لإيجاد حل للنزاع، ولم تعلن عن موعد المفاوضات إلا أمس بعد التأكد من وصول الوفدين المتفاوضين الى السويد، بسبب محاولات سابقة فاشلة مع جمع أطراف النزاع.

اليمن.. مشاورات سلام هشة وبصيص من أمل: