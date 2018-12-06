أصداء مقتل خاشقجي تصل هوليود.. كيف؟

دعا الممثل الأمريكي "روبرت دي نيرو" إلى عمل شيء ما بخصوص قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
تصريحات دي نيرو:
النجم الأمريكي قال خلال تصريحات إعلامية له، الخميس، على هامش مشاركته في فعاليات الدورة 17 للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش المغربية، إن "ما وقع لخاشقجي ليس جيدا، وغير مقبول، ويجب عمل شيء ما في هذا الملف".
دي نيرو: "سأبقى أنتقد ما يقع في العالم، مثل ما وقع لخاشقجي".
دي نيرو أوضح أنه "يشعر أن هناك عددا من المشاكل في بلاده يجب إيجاد حلول لها".
دي نيرو اعتبر أن هناك أمورا في كل البلدان تتطلب الانتقاد والانشغال بها.
قصة خاشقجي تتحول لفيلم سينمائي:
من جانبها اهتمت صحيفة صباح التركية بزيارة ممثل هوليود شون بين لتركيا بهدف تحويل قصة مقتل الصحفي جمال خاشقجي إلى فيلم وثائقي أو سينمائي.
الصحيفة قالت إن الممثل الحاصل على الأوسكار بدأ في إجراء لقاءات مع المسؤولين الأتراك فور وصوله إلى البلاد، للبحث في قضية خاشقجي.
الصحيفة ذكرت أن الممثل اتخذ هذا القرار بعد أن رأى أن قضية خاشقجي أصبحت من أهم القضايا التي تتحدث عنها جميع الدول في العالم.
شون بين قال إنه يريد أن يُسمِع حقيقة مقتل خاشقجي للعالم كله.
من المقرر أن يلتقي شون بين مع خديجة جنكيز، خطيبة خاشقجي، كما يخطط لإجراء العديد من المقابلات والاجتماعات مع معنيين بالأمر.
خلفية:
مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي قدموا، الثلاثاء، مشروع قرار يحمل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مسؤولية قتل خاشقجي.
مشروع القرار يأتي بعد إحاطة قدمتها مديرة وكالة الاستخبارات المركزية جينا هاسبل، في جلسة مغلقة لبعض أعضاء مجلس الشيوخ، حول جريمة قتل خاشقجي.
الجريمة، التي وقعت داخل القنصلية السعودية بإسطنبول، في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أثارت غضبا عالميا ومطالبات مستمرة بالكشف عن مكان الجثة، ومن أمر بقتلخاشقجي.
الرياض أقرت بأنه تم قتل الصحفي السعودي وتقطيع جثته داخل القنصلية السعودية في إسطنبول إثر فشل مفاوضات لإقناعه بالعودة إلى المملكة، وذلك بعدما قدمت تفسيرات متضاربة حول اختفائه.