أصداء مقتل خاشقجي تصل هوليود.. كيف؟

دعا الممثل الأمريكي "روبرت دي نيرو" إلى عمل شيء ما بخصوص قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

تصريحات دي نيرو:

النجم الأمريكي قال خلال تصريحات إعلامية له، الخميس، على هامش مشاركته في فعاليات الدورة 17 للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش المغربية، إن "ما وقع لخاشقجي ليس جيدا، وغير مقبول، ويجب عمل شيء ما في هذا الملف".

دي نيرو: "سأبقى أنتقد ما يقع في العالم، مثل ما وقع لخاشقجي".

دي نيرو أوضح أنه "يشعر أن هناك عددا من المشاكل في بلاده يجب إيجاد حلول لها".

دي نيرو اعتبر أن هناك أمورا في كل البلدان تتطلب الانتقاد والانشغال بها.

الصحفي السعودي جمال خاشقجي

قصة خاشقجي تتحول لفيلم سينمائي:

من جانبها اهتمت صحيفة صباح التركية بزيارة ممثل هوليود شون بين لتركيا بهدف تحويل قصة مقتل الصحفي جمال خاشقجي إلى فيلم وثائقي أو سينمائي.

الصحيفة قالت إن الممثل الحاصل على الأوسكار بدأ في إجراء لقاءات مع المسؤولين الأتراك فور وصوله إلى البلاد، للبحث في قضية خاشقجي.

الصحيفة ذكرت أن الممثل اتخذ هذا القرار بعد أن رأى أن قضية خاشقجي أصبحت من أهم القضايا التي تتحدث عنها جميع الدول في العالم.

شون بين قال إنه يريد أن يُسمِع حقيقة مقتل خاشقجي للعالم كله.

من المقرر أن يلتقي شون بين مع خديجة جنكيز، خطيبة خاشقجي، كما يخطط لإجراء العديد من المقابلات والاجتماعات مع معنيين بالأمر.

ممثل هوليوود شين بِن زار تركيا بهدف تحويل قصة مقتل الصحفي جمال خاشقجي إلى فيلم وثائقي أو سينمائي

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