البث الحي
سياسة

مُمثل هوليودي في إسطنبول لتحويل قصة خاشقجي لفيلم سينمائي

صحيفة صباح التركية اهتمت بزيارة ممثل هوليوود شين بِن لتركيا بهدف تحويل قصة خاشقجي إلى فيلم سينمائي
صحيفة صباح التركية اهتمت بزيارة ممثل هوليوود شين بِن لتركيا بهدف تحويل قصة خاشقجي إلى فيلم سينمائي
5/12/2018

اهتمت صحيفة صباح التركية بزيارة ممثل هوليوود شين بِن Sean Penn لتركيا بهدف تحويل قصة مقتل الصحفي جمال خاشقجي إلى فيلم وثائقي أو سينمائي.

التفاصيل:
  • الصحيفة قالت إن الممثل الحاصل على الأوسكار بدأ في إجراء لقاءات مع المسؤولين الأتراك فور وصوله إلى البلاد، للبحث في قضية خاشقجي.
  • الصحيفة ذكرت أن شين بن، اتخذ هذا القرار بعد أن رأى أن قضية خاشقجي أصبحت من أهم القضايا التي تتحدث عنها جميع الدول في العالم.؟
  • الممثل السينمائي شين بن، قال إنه يريد أن يُسمِع حقيقة مقتل خاشقجي للعالم كله.
  • من المقرر أن يلتقي، شين، مع خديجة جنكيز، خطيبة خاشقجي، كما يخطط لإجراء العديد من المقابلات والاجتماعات مع معنيين بالأمر.
الصحفي السعودي جمال خاشقجي
خلفية:
  • جريمة قتل خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول في 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أثارت غضبًا عالميًا ومطالبات مستمرة بالكشف عن مكان الجثة، ومن أمر بقتله.
  • بعدما قدمت تفسيرات متضاربة، أعلنت الرياض أنه تم تقطيع جثة خاشقجي، إثر فشل "مفاوضات لإقناعه" بالعودة إلى المملكة.
  • تسريبات لوسائل إعلام عالمية وأعضاء بالكونغرس الأمريكي أشارت إلى أن وكالة المخابرات الأمريكية (CIA)، كشفت أن "قتل خاشقجي كان بأمر مباشر من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
المصدر : الجزيرة مباشر + صحيفة صباح التركية
المزيد من سياسة

"نجاح لكل فلسطيني".. عائلة فلسطينية سعيدة بتعيين ابنتها ضمن طاقم بايدن للبيت الأبيض

الأمريكية من أصول فلسطينية ريما دودين (موافع التواصل)

دار الإفتاء المصرية: ارتداء الكمامات الواقية من كورونا واجب شرعا

سيدة في أحد شوارع العاصمة المصرية القاهرة-21 نوفمبر (رويترز)

روسيا: فاعلية لقاحنا ضد كورونا تتجاوز 95%

اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا (غيتي)

نيويورك تايمز: الشرطة الفرنسية وصمت أطفال مسلمين بأنهم "مؤيدون للإرهاب"

إعادة نشر الرسوم المسيئة أثارت موجة سخط في العالم الإسلامي(رويترز)
الأكثر قراءة

الجيش الألماني: الأتراك أجبرونا على التخلي عن تفتيش سفينة في طريقها لليبيا

طاقم الفرقاطة الألمانية صعدوا إلى السفينة التي كانت تبعد 160 ميلا بحريا عن ميناء بنغازي

القضاء اللبناني يصدر قراره بشأن زوج نانسي عجرم المتهم بالقتل

المغنية اللبنانية نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم

رئيس الوزراء الإيطالي يوجه إنذارا أخيرا للسيسي (فيديو)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز ـ أرشيف)

ترمب يوافق على بدء إجراءات نقل السلطة إلى بايدن

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن والمنتهية ولاياته دونالد ترمب (ر ويترز)