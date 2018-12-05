مفوضة حقوق الإنسان تطلب إجراء تحقيق دولي في مقتل خاشقجي

قالت ميشيل باشليه مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء إن هناك حاجة لإجراء تحقيق دولي لتحديد المسؤول عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته باشليه في مقر المفوضية في جنيف، تزامنا مع فعاليات مرور 70 عاما على إصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي صدر في 10 ديسمبر/كانون الأول 1948.

وردا على سؤال خلال المؤتمر الصحفي الأربعاء، في جنيف عن الحاجة لإجراء تحقيق دولي، قالت باشليه "أعتقد أنه هناك حاجة لمعرفة ما حدث بالفعل والأشخاص المسؤولين عن هذه الجريمة البشعة".

أهم تصريحات باشليه بشأن التحقيق في قضية خاشقجي:

منذ وقوع جريمة مقتل خاشقجي في 2 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، دعت المفوضية إلى إجراء تحقيق جنائي دولي، إلا أن عدم منحها تفويضا لإجراء التحقيق أعاق تدخلها.

نحتاج إلى تفويض من أجل البدء في تحقيق جنائي دولي في مقتل خاشقجي.

المفوضية تنتظر أن تدعو الدول الأعضاء في مجلس الأمن لإجراء تحقيق دولي في واقعة القتل.

خلفية:

مقتل خاشقجي أثار موجة غضب عالمية ضد المملكة ومطالبات بتحديد مكان الجثة ومحاسبة الجناة، وخاصة من أمر بالجريمة.

تسريبات لوسائل إعلام عالمية قالت إن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) توصلت إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان هو من أمر بقتل خاشقجي.

الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، الذي يتمتع بعلاقات وثيقة مع الرياض، شكك في تقرير الوكالة.

النيابة العامة السعودية أعلنت منتصف الشهر الماضي، أن من أمر بقتل خاشقجي هو رئيس فريق التفاوض معه، وأنه تم توجيه تهم إلى 11 شخصا، وإحالة القضية إلى المحكمة، مع المطالبة بإعدام 5 منهم.

ازدياد الضغوط على السعودية: