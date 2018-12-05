مصر.. لقاء أكاديمية "مفصولة" مع سفير إسرائيل يثير ضجة وبلاغات

أثار لقاء جمع السفير الإسرائيلي بالقاهرة، وأكاديمية مصرية مفصولة من الجامعة بسبب "الرقص" ضجة، وبلاغات ضدها.
ما القصة؟
- منى برنس، وهي أكاديمية فُصلت بسبب ظهورها ترقص في فيديوهات على موقع التواصل الاجتماعي، نشرت، الإثنين الماضي، صورة لها برفقة السفير الإسرائيلي في القاهرة ديفيد جوفرين، عبر صفحتها بـ "فيسبوك".
- برنس، علقت على الصورة بالقول: "مع سعادة السفير الاسرائيلي بالقاهرة، ديفيد جوفرين"، من دون توضيح توقيتها أو مكانها.
- بعد نشرها الصورة، انهالت التعليقات الغاضبة على صحفتها بـ "فيسبوك"، وسط اتهامها بالبحث عن الشهرة، قبل أن ترد بتدوينة جديدة تدافع عن اللقاء.
- برنس، قالت، إنها لا تبحث عن "الشهرة"، مؤكدة أن كل تصرفاتها "لا تتعارض" مع القانون المصري.
ردود أفعال:
- أكثر من محام تقدموا ببلاغات للنيابة المصرية تتهمها بـ "المساس بالقضية الفلسطينية والتعامل مع جهة معادية للعالم العربي".
- النيابة العامة المصرية لم تعلن تفاصيل تلك البلاغات أو الموقف منها، غير أن الأكاديمية السابقة، سخرت من تلك البلاغات على صفحتها.
خلفية:
- في مارس/آذار 2016، أسقط البرلمان عضوية النائب توفيق عكاشة، على خلفية استقباله السفير الإسرائيلي السابق لدى مصر حايين كوريين، في منزله ما أثار موجة غضب داخل البرلمان آنذاك.
- لم يسبق أن علقت سفارة إسرائيل على واقعة الإطاحة بعكاشه، ولم تعلق على الانتقادات الحالية لتلك المقابلة.
- رغم التقارب الرسمي بين مصر وإسرائيل، لاسيما منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي للسلطة في 2014، غير أن الرفض الشعبي والثقافي للتطبيع لا يزال واضحا.
- مؤخرا، اعترضت نخب ثقافية وسينمائية مصرية على استضافة مهرجان القاهرة الدولي الذي اختتم الخميس الماضي، لشخصيات مؤيدة لإسرائيل وهو اتهام لم ترد عليه وزارة الثقافة المصرية للآن.