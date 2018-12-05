مؤسسة "كلوني" تطلق مبادرة عالمية لمراقبة المحاكمات

أعلنت مؤسسة حقوقية أسسها النجم السنيمائي جورج كلوني وزوجته أمل (الأربعاء) عن مبادرة لمراقبة المحاكمات التي يمكن أن تحدث فيها انتهاكات، ولتصنيف الأنظمة القضائية في الدول.

ومن المقرر إعلان المؤسسة الحقوقية تحت اسم مراقبة المحاكمات (Trial Watch) لمراقبة المحاكمات حيث يستخدم خبراء من مجال القانون تقاريرهم لتصنيف المحاكمات وفقا لمعايير دولية.

التفاصيل:

عدد من المحامين والأكاديميين المعنيين بالمبادرة قالوا إنها ستعمل بالتعاون مع كلية الحقوق بجامعة كولومبيا ونقابة المحامين الأمريكيين على تدريب شبكة دولية من مراقبي المحاكمات تضم أفرادا من غير المحامين وسيستخدم خبراء من مجال القانون تقاريرهم لتصنيف المحاكمات وفقا لمعايير دولية.

المحامية أمل كلوني قالت في بيان:"اليوم، يتم استغلال المحاكم في أنحاء العالم كأدوات قمع، وتفلت الحكومات بسهولة بسجن شخصيات معارضة، وإسكات منتقدين واضطهاد فئات ضعيفة عن طريق المحاكم، ستسلط مراقبة المحاكمات الضوء على هذه الانتهاكات".

المحامية أمل كلوني

أمل كلوني مدافعة عن الحقوق: