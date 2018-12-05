ستيفن كوك: ترمب يدافع عن ابن سلمان لعلاقاته التجارية معه

قال الكاتب الأمريكي ستيفن كوك إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان "أسوأ من مجرم"، معتبرا أن مقتل جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول هو جزء صغير من القصة.

وانتقد كوك، الزميل في مجلس العلاقات الخارجية، في مقال له بمجلة "فورين بوليسي" والذي حمل عنوان (محمد بن سلمان أسوأ من مجرم إنه رمز) ما كتبه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية حين وصف رد فعل الكونغرس على مقتل خاشقجي بأنه "مواء".

وأضاف الكاتب أن أحد أسباب جهود ترمب لحماية ولي العهد السعودي في قضية خاشقجي يعود إلى العلاقات التجارية لمنظمة ترمب مع السعودية.

وتابع إن قضية جمال خاشقجي هي الجزء الصغير من القصة، الذي أسهم في صب الزيت على الغضب الكامن تجاه ولي العهد السعودي. فهناك التدخل العسكري الكارثي في اليمن وسجن الإصلاحيين في السعودية وإجبار رئيس وزراء دولة أخرى على الاستقالة، وخطة حفر خندق حول بلد مجاور، والغطرسة العمياء التي تجعل كل هذا ممكنًا.

الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي

أبرز ما جاء في مقال كوك