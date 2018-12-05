رويترز: حاكم دبي يتجاهل طلبا كويتيا للإفراج عن أموال مجمدة

قاوم حاكم دبي مساعي الكويت للإفراج عن أموال مجمدة بنحو 500 مليون دولار هي محور تحقيق غسل أموال تسبب في توتر العلاقات بين الحليفين الخليجيين، وفقا لتقرير إخباري.

وكالة رويترز نشرت تحقيقا إخباريا قائلة إنه استند لنص رسالة رد بها حاكم دبي على رسالة لرئيس الوزراء الكويتي.

ما القصة؟

الأموال المجمدة تعود جزئيا إلى الحكومة الكويتية وجُمدت في "نور بنك" المملوك لحكومة دبي منذ أواخر 2017، حين بدأ النائب العام في الإمارة، بالتعاون مع جهات الادعاء في الكويت، تحقيقا في مدى شرعية تحويل تلك المبالغ إلى دبي من الفلبين.

المسؤولون التنفيذيون الضالعون في الأمر ينفون ارتكاب مخالفات.

حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قال، في خطاب بتاريخ الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي: إنني لعلى ثقة كاملة بأن الجهود المشتركة بين النيابة العامة في دولة الكويت والنيابة العامة في إمارة دبي لابد وأن تثمر عن حلول عادلة لهذه القضية وإعمال مقتضى القانون وبما يرفع الأضرار عن أصحاب الحقوق.

الرسالة جاءت ردا على خطاب بعثه رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح في سبتمبر/ أيلول الماضي، يطلب فيه المساعدة في الإفراج عن الأموال.

الشيخ جابر كتب: نظرا لما يتسبب فيه استمرار تجميد هذه الأموال من أضرار بالغة بمؤسسات حكومية ومستثمرين آخرين، فإننا نرجو من سموكم توجيه الجهات المعنية لديكم بسرعة الإفراج عن الأموال.

رويترز قالت إنها حصلت على نسخة من الخطابين.

رئيس الوزراء الكويتي جابر المبارك الصباح

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