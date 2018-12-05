بعد 28 عاما من إغلاق سفارتها.. أمريكا تعود إلى الصومال

أعادت الولايات المتحدة وجودها الدبلوماسي الدائم في الصومال، بعد نحو 28 عامًا على إغلاق سفارتها في مقديشو في يناير/كانون الثاني 1991، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الثلاثاء.

وقالت المتحدثة باسم الخارجيّة الأمريكيّة هيذر ناورت في بيان إن "هذا الحدث التاريخي يعكس التقدم الذي أحرزه الصومال في السنوات الأخيرة".

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