النيابة المصرية تحبس آخر وزير عدل في عهد مرسي

قال المستشار أحمد مكي، وزير العدل المصري الأسبق، إن النيابة المصرية قررت حبس القاضي أحمد سليمان، آخر وزير للعدل في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، 15 يوما على ذمة التحقيق.

وأضاف مكي في مداخلة هاتفية مع "الجزيرة مباشر"، اليوم، إن النيابة العامة المصرية وجهت إلى سليمان تهم التخابر مع جهات أجنبية، من ضمنها قناة الجزيرة، وإشاعة معلومات كاذبة، والانضمام إلى جماعة محظورة.

التفاصيل:

"المجلس الثوري المصري" (معارض/خارج مصر) ونشطاء عبر تغريدات بمنصات "تويتر"، أكدوا خبر التوقيف، مشيرين إلى أنه تم في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، من منزله بمحافظة المنيا (وسط).

السلطات المصرية لم تصدر حتى الآن بيانا يوضح سبب توقيف الوزير السابق، غير أنها اعتادت أن تقول إن التوقيفات ملتزمة بالقانون، ولا تعترف بوجود "اعتقالات"، رافضة انتقادات محلية ودولية في هذا الصدد.

خلفيات:

المستشار الجليل أحمد سليمان وزير العدل الشرعي هو أول وزير عدل يصل إلى هذا المنصب التنفيذي ويشرع في إصلاح حقيقي للقضاء واعتقاله اليوم لن ينال من تاريخه المشرف والمشرق لكنه خسارة جديدة لمصر الانقلاب . — Waleed Sharaby (@waleedsharaby) December 5, 2018