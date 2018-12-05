المدعي العام التركي يطلب اعتقال عسيري والقحطاني

أصدر المدعي العام التركي في إسطنبول مذكرتين لاعتقال مسؤولين سعوديين سابقين هما سعود القحطاني وأحمد عسيري على ذمة قضية مقتل جمال خاشقجي.

التفاصيل:

رويترز نقلت عن مسؤولين تركيين أن المدعي طلب اعتقال عسيري والقحطاني للاشتباه بأنهما خططا لقتل الصحفي جمال خاشقجي.

المسؤولان قالا إن المكتب خلص إلى أن هناك "اشتباها قويا" بأن القحطاني وعسيري شاركا في التخطيط لقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية بإسطنبول في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول.

تحرك الادعاء لإصدار مذكرتي اعتقال لعسيري والقحطاني يعكس قناعته بأن السلطات السعودية لن تأخذ إجراء رسميا ضدهما، بحسب أحد المسؤولين التركيين.

القحطاني مساعد كبير سابق لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وعسيري، هو نائب رئيس الاستخبارات العامة السعودية سابقا.

الملك سلمان أقال القحطاني وعسيري من منصبيهما في أكتوبر تشرين الأول، مع تصاعد أزمة مقتل خاشقجي.

أحمد عسيري، نائب رئيس الاستخبارات العامة السعودية السابق

دعوة للشفافية:

في غضون هذا دعا وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو السعودية إلى التحلي بالشفافية مع المجتمع الدولي فيما يتعلق بالتحقيق في قضية مقتل خاشقجي.

تشاووش أوغلو قال أيضا في تصريحات للصحفيين أثناء زيارة لبروكسل إن بلاده مستعدة للمشاركة في تحقيق دولي في القضية.

خلفيات: