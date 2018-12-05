المدعي العام التركي يطلب اعتقال عسيري والقحطاني

أصدر المدعي العام التركي في إسطنبول مذكرتين لاعتقال مسؤولين سعوديين سابقين هما سعود القحطاني وأحمد عسيري على ذمة قضية مقتل جمال خاشقجي.
التفاصيل:
- رويترز نقلت عن مسؤولين تركيين أن المدعي طلب اعتقال عسيري والقحطاني للاشتباه بأنهما خططا لقتل الصحفي جمال خاشقجي.
- المسؤولان قالا إن المكتب خلص إلى أن هناك "اشتباها قويا" بأن القحطاني وعسيري شاركا في التخطيط لقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية بإسطنبول في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول.
- تحرك الادعاء لإصدار مذكرتي اعتقال لعسيري والقحطاني يعكس قناعته بأن السلطات السعودية لن تأخذ إجراء رسميا ضدهما، بحسب أحد المسؤولين التركيين.
- القحطاني مساعد كبير سابق لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وعسيري، هو نائب رئيس الاستخبارات العامة السعودية سابقا.
- الملك سلمان أقال القحطاني وعسيري من منصبيهما في أكتوبر تشرين الأول، مع تصاعد أزمة مقتل خاشقجي.
دعوة للشفافية:
- في غضون هذا دعا وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو السعودية إلى التحلي بالشفافية مع المجتمع الدولي فيما يتعلق بالتحقيق في قضية مقتل خاشقجي.
- تشاووش أوغلو قال أيضا في تصريحات للصحفيين أثناء زيارة لبروكسل إن بلاده مستعدة للمشاركة في تحقيق دولي في القضية.
خلفيات:
- قتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على يد فريق حضر خصيصا من الرياض.
- بعد إنكار طويل اعترفت السعودية بمقتل خاشقجي داخل القنصلية وتقطيع جثته داخل القنصلية بعد تعاظم الضغوط والتسريبات.
- الرواية السعودية تبرئ ولي العهد محمد بن سلمان وتقول إن أحمد عسيري هو من أمر بعملية جلب خاشقجي من الخارج إلى السعودية.
- بحسب وسائل إعلام أمريكية فإن تقرير السي أي إيه خلص إلى أن ابن سلمان هو من أمر بقتل جمال خاشقجي.
- نواب في الكونغرس أكدوا قناعتهم بتورط ابن سلمان في مقتل خاشقجي، واتهموا إدارة ترمب بتضليل الكونغرس بعد إفادة مديرة الاستخبارات الأمريكية جينا هاسبل.