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المدعي العام التركي يطلب اعتقال عسيري والقحطاني

سعود القحطاني (يسار) مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان
سعود القحطاني (يسار) مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان
5/12/2018

أصدر المدعي العام التركي في إسطنبول مذكرتين لاعتقال مسؤولين سعوديين سابقين هما سعود القحطاني وأحمد عسيري على ذمة قضية مقتل جمال خاشقجي.

التفاصيل:
  • رويترز نقلت عن مسؤولين تركيين أن المدعي طلب اعتقال عسيري والقحطاني للاشتباه بأنهما خططا لقتل الصحفي جمال خاشقجي.
  • المسؤولان قالا إن المكتب خلص إلى أن هناك "اشتباها قويا" بأن القحطاني وعسيري شاركا في التخطيط لقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية بإسطنبول في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول.
  • تحرك الادعاء لإصدار مذكرتي اعتقال لعسيري والقحطاني يعكس قناعته بأن السلطات السعودية لن تأخذ إجراء رسميا ضدهما، بحسب أحد المسؤولين التركيين.
  • القحطاني مساعد كبير سابق لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وعسيري، هو نائب رئيس الاستخبارات العامة السعودية سابقا.
  • الملك سلمان أقال القحطاني وعسيري من منصبيهما في أكتوبر تشرين الأول، مع تصاعد أزمة مقتل خاشقجي. 
أحمد عسيري، نائب رئيس الاستخبارات العامة السعودية السابق
دعوة للشفافية:
  • في غضون هذا دعا وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو السعودية إلى التحلي بالشفافية مع المجتمع الدولي فيما يتعلق بالتحقيق في قضية مقتل خاشقجي.
  • تشاووش أوغلو قال أيضا في تصريحات للصحفيين أثناء زيارة لبروكسل إن بلاده مستعدة للمشاركة في تحقيق دولي في القضية.
 خلفيات:
  • قتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على يد فريق حضر خصيصا من الرياض.
  • بعد إنكار طويل اعترفت السعودية بمقتل خاشقجي داخل القنصلية وتقطيع جثته داخل القنصلية بعد تعاظم الضغوط والتسريبات.
  • الرواية السعودية تبرئ ولي العهد محمد بن سلمان وتقول إن أحمد عسيري هو من أمر بعملية جلب خاشقجي من الخارج إلى السعودية.
  • بحسب وسائل إعلام أمريكية فإن تقرير السي أي إيه خلص إلى أن ابن سلمان هو من أمر بقتل جمال خاشقجي.
  • نواب في الكونغرس أكدوا قناعتهم بتورط ابن سلمان في مقتل خاشقجي، واتهموا إدارة ترمب بتضليل الكونغرس بعد إفادة مديرة الاستخبارات الأمريكية جينا هاسبل.
المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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