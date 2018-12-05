الأمم المتحدة تسعى لدخول معسكرات اعتقال المسلمين بالصين

قالت ميشيل باشليه، مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (الأربعاء) إن المفوضية تسعى لدخول مناطق وجود المسلمين في الصين للتأكد بشأن وجود معسكرات احتجاز مسلمي الإيغور.

أبرز تصريحات مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان:

نسعى لدخول منطقة شينجيانغ في الصين للتأكد من "التقارير المثيرة للقلق" بوجود معسكرات لإعادة التأهيل يجري احتجاز المسلمين الإيغور وغيرهم من الأقليات المسلمة بها.

طلبنا الدخول بشكل مباشر للمنطقة حتى نتمكن من التأكد ومعرفة صحة التقارير المثيرة للقلق التي نتلقاها.

ميشيل باشليه مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ـ رويترز

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