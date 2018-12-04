وفد الحوثيين يتوجه إلى السويد لبدء محادثات السلام اليمنية

غادر وفد الحوثيين إلى السويد لحضور محادثات سلام ترعاها الأمم المتحدة، هي الأولى منذ 2016 وسط ضغوط غربية لإنهاء الحرب التي دفعت اليمن إلى شفا مجاعة.

وقالت مصادر في صنعاء للجزيرة مباشر إن وفد الحوثيين غادر مطار صنعاء بصحبة المبعوث الدولي لليمن مارتن غريفيث والسفير الكويتي في اليمن.

ووفق خبراء، تشكّل محادثات السلام المرتقبة أفضل فرصة حتى الآن لإنهاء الحرب المتواصلة منذ 2014، مع تزايد الضغوط على الدول الكبرى للتدخّل لمنع حدوث مجاعة في أفقر دول شبه الجزيرة العربية.

الأطراف المتحاربة ومحادثات السويد:

فريق الحوثيين سافر على متن طائرة كويتية برفقة غريفيث، الذي وصل إلى العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون، أمس الإثنين.

من المتوقع أن يسافر وفد الحكومة أيضًا بعد ضمان حضور وفد جماعة الحوثي بعد أن سمح التحالف بإجلاء 50 من جرحاها لعلاجهم في سلطنة عمان، أمس الإثنين.

ملف الجرحى الحوثيين يعتبر أساسيًا في الجهود الرامية لإجراء مفاوضات سلام بين أطراف النزاع اليمني.

من المتوقع أن تجتمع الأطراف المتحاربة في السويد بحلول غد الأربعاء على أسرع تقدير لبحث إطار عام للسلام يشمل إجراءات لبناء الثقة وتشكيل هيئة حكم انتقالية.

وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، قال إن محادثات السويد تمثل "فرصة حاسمة" لإيجاد حل سياسي.

قرقاش "التوصل إلى حل سياسي دائم بقيادة اليمنيين يمثل أفضل فرصة لإنهاء الأزمة الراهنة. الدولة المستقرة المهمة بالنسبة للمنطقة لا يمكن أن تتعايش مع مليشيات غير قانونية".

الوزير الإماراتي أشار إلى قرار مجلس الأمن الدولي 2216 الذي صدر في نيسان/أبريل 2015، وينص على انسحاب الحوثيين من المدن التي سيطروا عليها منذ العام 2014 وأبرزها صنعاء، وتسليم الأسلحة الثقيلة.

لم تعلن وزارة الخارجية السويدية بعد مكان انعقاد المحادثات التي ستتركز على اتفاق بشأن إعادة فتح مطار صنعاء وتأمين صفقة لتبادل السجناء ووقف إطلاق النار في الحديدة التي تمثل شريان حياة للملايين والتي أصبحت محور الحرب الآن.

ستكون المحادثات أساسا لهدنة أشمل تتضمن وقف ضربات التحالف الجوية التي أودت بحياة آلاف المدنيين والهجمات الصاروخية التي يشنها الحوثيون على المدن السعودية.

مصابون بوباء الكوليرا في أحد المراكز الصحية اليمنية (الجزيرة)

اتفاق لتبادل الأسرى:

الحكومة اليمنية وقعت اتفاقا مع الحوثيين لتبادل مئات الأسرى بين الطرفين، قبيل بدء محادثات السلام المرتقبة في السويد.

هادي هيج، مسؤول ملف الأسرى في فريق المفاوضين التابع للحكومة اليمنية، قال لفرانس برس، إن الاتفاق يشمل الإفراج عن 1500 إلى 2000 عنصر من القوات الموالية للحكومة، و1000 إلى 1500 شخص من الحوثيين.

بحسب هيج، فإن بين المعتقلين الذين سيتم الإفراج عنهم وزير الدفاع السابق محمود الصبيحي، ومسؤول جهاز المخابرات في عدن ناصر منصور هادي وشقيق الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

هيج أوضح أن تطبيق الاتفاق سيتم بعد مفاوضات السلام المقرر إجراؤها في السويد قريبًا.

المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في صنعاء ميريلا حديب رأت أن "هذه خطوة في الاتجاه الصحيح نحو بناء الثقة بين المجتمعات اليمنية"، مشيرة إلى أن اللجنة ستشرف وتسهل عملية التبادل بين الطرفين.

إنهاء دعم التحالف:

من المقرر أن يدرس مجلس الشيوخ الأمريكي هذا الأسبوع قرارًا لإنهاء الدعم للتحالف في الصراع.

قد يكون للقوى الغربية، التي تمد التحالف بالسلاح ومعلومات المخابرات، نفوذ أكبر للمطالبة بتحرك بشأن اليمن بعد أن أدى الغضب الذي فجره قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول إلى زيادة التدقيق في أنشطة الرياض بالمنطقة.

ألمانيا والدنمرك والسويد أوقفت صادرات السلاح للسعودية بسبب مقتل خاشقجي وحرب اليمن. وأوقفت الولايات المتحدة دعمًا يتمثل في إعادة تزويد طائرات التحالف المقاتلة بالوقود.

طفل يعاني من المجاعة في اليمن (غيتي)

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