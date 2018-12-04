ناجٍ مصري: نحو 15 مهاجرا لقوا حتفهم في قارب قبالة ليبيا

وجد أحد أصحاب الشاليهات، على الشاطئ، بالقرب من مدينة مصراتة الليبية، جثث المهاجرين وقد جرفتها المياه فاستدعى السلطات التي قامت بنقل الجثث إلى مركز الهلال الأحمر، بحسب شهود.