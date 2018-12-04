مشعل: إدارة المقاومة هي التي تحتاج إلى التوافق الوطني

قال خالد مشعل الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إنه من غير المقبول إخضاع مبدأ المقاومة للسجال الداخلي طالما أن الاحتلال موجود.

وأضاف مشعل خلال لقاء مفتوح اليوم الثلاثاء نظمه مجلس طلاب الجامعة الإسلامية في غزة تحت عنوان "بين المقاومة والسياسة"، أن إدارة المقاومة هي التي تحتاج إلى التوافق الوطني، ويجب أن تكون قوية لتصنع شراكة وطنية مع أبناء الشعب الفلسطيني.

أبرز تصريحات مشعل:

البعض يضيع وقتًا في المفاضلة بين المقاومة والسياسة وكأن علينا اختيار طريق واحد منهما فقط.

ليس من الصواب الحكم على المقاومة أو السياسة طبقًا لبعض الصور النمطية والممارسات الخاطئة.

بعض الأطراف تلجأ إلى تنظير وفلسفة الهزيمة النفسية للتغطية على ضعفها.

محاولة البعض إخضاع مبدأ المقاومة للنقاش الداخلي مدخل خاطئ للتعاطي مع الوضع الفلسطيني.

المقاومة فطرة وغريزة عند أي كائن حي والشعوب لا تحتاج إلى البحث عن دليل يثبت حقها في مقاومة الاحتلال.