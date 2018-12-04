مديرة "سي آي إيه" تدلي بإفادة أمام مجلس الشيوخ بشأن مقتل خاشقجي

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن مديرة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" جينا هاسبل وافقت على إطلاع قادة مجلس الشيوخ بشأن ما تعرفه الوكالة عن مقتل جمال خاشقجي.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدرين مطلعين، أن هاسبل ستدلي بإفادة أمام زعماء مجلس الشيوخ الأمريكي خلال جلسة مغلقة اليوم الثلاثاء بشأن مقتل خاشقجي.

التفاصيل:

قال أحد المصدرين إن هاسبل ستدلي بإفادتها أمام زعماء لجان العلاقات الخارجية والقوات المسلحة والمخصصات من الجمهوريين والديمقراطيين، مضيفا أن هاسبل كانت قد أدلت بإفادتها بالفعل أمام لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ.

مصدر بمجلس الشيوخ قال إنه من المقرر تقديم الإفادة الساعة 11:30 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (16:30 بتوقيت غرينتش).

رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي الجمهوري بوب كوركر لفت إلى أن "فريقًا صغيرًا" من المشرّعين سيُشاركون في جلسة الاستماع.

كان بعض المشرعين قد عبروا عن غضبهم لعدم مشاركة هاسبل في الإفادة التي أدلى بها مسؤولون في إدارة ترمب الأسبوع الماضي أمام مجلس الشيوخ بشأن مقتل خاشقجي في أكتوبر/ تشرين الأول في القنصلية السعودية في إسطنبول.

خلال إفادة الأسبوع الماضي قال وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو ووزير الدفاع جيم ماتيس إنه لا توجد "أدلة دامغة" على أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مسؤول عن قتل خاشقجي، وحثّا أعضاء مجلس الشيوخ على عدم خفض مستوى العلاقات مع السعودية بسبب تلك الواقعة.

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