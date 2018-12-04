كوسوفو تقيم حدادا وطنيا على جورج بوش.. لماذا؟

أعلنت كوسوفو يوم حداد وطني غدا على وفاة جورج بوش الأب، أحد أوائل حلفاء الكوسوفيين الألبان في الإقليم الذي أعلن استقلاله في 2008.

إجراءات الحداد

جاء في بيان للرئاسة الكوسوفية أن أعلام كوسوفو ستنكس الأربعاء في البلاد، وكذلك في سفارات كوسوفو، تعبيرا عن "احترام الدولة والشعب لمشاركة بوش في حرية كوسوفو".

في المدارس، ستخصص الدروس الاولى للكلام عن الرئيس الأمريكي الأسبق (1989-1993).

حرب كوسوفو

اندلعت حرب كوسوفو في عامي 1998 و1999، وأدت إلى سقوط أكثر من 13 ألف قتيل.

انتهت الحرب التي اندلعت بين الاستقلاليين الكوسوفيين الألبان والقوات الصربية، عندما سحبت صربيا قواتها بعد تعرضها لحملة قصف قامت بها قوات غربية بقيادة الولايات المتحدة. ولا تعترف بلغراد باستقلال كوسوفو.

تمثال وشوارع وأعلام أمريكية