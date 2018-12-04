زعيم حزب الحركة القومية التركي يهاجم السعودية والإمارات

حذّر زعيم حزب الحركة القومية التركي دولت بهجلي السعودية والإمارات من دعم من أسماهم "الإرهابيين" شمالي وشرقي سوريا تحت مسمى حرس الحدود وبالتنسيق مع الولايات المتحدة.

أبرز تصريحات بهجلي في كلمته أمام أعضاء كتلته الحزبية في البرلمان التركي