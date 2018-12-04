بومبيو: ترمب يؤسس نظاما عالميا جديدا

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لدبلوماسيين في بروكسل اليوم الثلاثاء إن الرئيس دونالد ترمب يسعى لتأسيس نظام عالمي جديد تدعمه القيادة الأمريكية والديمقراطية.

أبرز تصريحات بومبيو

ترمب يبني نظاما عالميا للتصدي لانتهاكات من روسيا والصين وإيران.

ترمب لا يتخلى عن القيادة الأمريكية ويحشد الدول النبيلة في العالم لبناء نظام ليبرالي جديد يمنع الحرب ويحقق رخاء أكبر للجميع.

ترمب يستعيد الدور الريادي التقليدي للولايات المتحدة.

حلف شمال الأطلسي(ناتو) مؤسسة لا غنى عنها، وترمب لا يسعى لتقويضه.

الاتهامات الأوربية للولايات المتحدة لم تكن تعمل من أجل مصلحة العالم وهي نقد خاطئ.

يتعين على أعضاء الحلف العسكري دفع نصيبهم العادل حتى نتمكن من ردع أعدائنا والدفاع عن شعوب بلادنا.

يتعين على حلفاء الولايات المتحدة على الانضمام إلى جهود ترمب وأن يقيموا بصراحة ما إذا كانت هيئات مثل منظمة التجارة العالمية والمحكمة الجنائية الدولية وصندوق النقد الدولي، تقوم بخدمة مواطنيها.

لاعبون سيئون استغلوا افتقارنا للقيادة لتحقيق مكاسب لهم، وهذه هي النتيجة السيئة للتراجع الأمريكي.

الصين وروسيا وإيران قامت في الآونة الأخيرة بتحركات تزعزع الاستقرار في العالم.

الصين تسخر قواعد منظمة التجارة العالمية لحساب مصالحها الاقتصادية بشكل غير عادل.

المحكمة الجنائية الدولية تدوس على سيادة دول مستقلة.

على كل دولة أن تقر بصدق بمسؤوليتها أمام مواطنيها وأن تتساءل ما إذا كان النظام الحالي يخدم مصالح شعبها كما ينبغي وفي حال العكس علينا أن نسأل كيف يمكننا تصويب ذلك.

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