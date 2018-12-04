السعودية ترفض المشاركة في تسوية نزاع مع قطر

أبلغت السعودية منظمة التجارة العالمية اليوم الثلاثاء بأن دواعي الأمن القومي تعني أنها "لن تشارك في إجراءات تسوية النزاع" المتعلق بحقوق الملكية الفكرية مع قطر، بحسب تقارير إخبارية.

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وكالة رويترز للأنباء قالت إنها اطلعت على نص يحوي رفض السعودية المشاركة في إجراءات تسوية النزاع.

مسؤول تجاري في جنيف: ممثلو الولايات المتحدة ومصر والبحرين أيدوا موقف السعودية في اجتماع لمنظمة التجارة العالمية لتسوية النزاع، بينما أيد دبلوماسيون من الاتحاد الأوربي وتركيا موقف قطر.

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