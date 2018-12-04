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سياسة

السعودية ترفض المشاركة في تسوية نزاع مع قطر

4/12/2018

أبلغت السعودية منظمة التجارة العالمية اليوم الثلاثاء بأن دواعي الأمن القومي تعني أنها "لن تشارك في إجراءات تسوية النزاع" المتعلق بحقوق الملكية الفكرية مع قطر، بحسب تقارير إخبارية.

التفاصيل
  • وكالة رويترز للأنباء قالت إنها اطلعت على نص يحوي رفض السعودية المشاركة في إجراءات تسوية النزاع.
  • مسؤول تجاري في جنيف: ممثلو الولايات المتحدة ومصر والبحرين أيدوا موقف السعودية في اجتماع لمنظمة التجارة العالمية لتسوية النزاع، بينما أيد دبلوماسيون من الاتحاد الأوربي وتركيا موقف قطر.
خلفية
  • الدوحة رفعت الدعوى في أكتوبر تشرين الأول قائلة إن الرياض تمنع بث شبكة (بي إن سبورتس) المملوكة لقطر وترفض اتخاذ إجراء فعال ضد قرصنة شبكة تسمى (بي أوت كيو) على محتوى (بي إن سبورتس).
  • حجبت السعودية بث "بي.إن سبورتس" بموجب مقاطعة فرضتها على قطر قبل أكثر من عام.
  • عدد كبير من المنظمات الرياضية العالمية أبدت تضامنها مع بي إن سبورتس وطالبت السعودية بالتحرك لمنع قرصنة البث.
  • فرضت دول الحصار الأربع السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصارا اقتصاديا وسياسيا ودبلوماسيا على قطر منذ يونيو/حزيران 2017 وأغلقت الدول الأربع حدودها البرية والبحرية والجوية في وجه الدوحة بدعوى "دعم قطر للإرهاب".
  • نفت قطر الاتهامات الموجهة لها وقالت إنها لا أساس لها وإن الحصار لا مبرر له وانتهاك لقواعد القانون الدولي الإنساني.
المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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