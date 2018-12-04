الرئيس الإيراني يهدد بإيقاف تصدير النفط عبر الخليج

هدد الرئيس الإيراني حسن روحاني (الثلاثاء) بإيقاف تصدير النفط عبر الخليج حال تحرك أمريكا لمنح شحنات الخام الإيراني.
أبرز تصريحات الرئيس الإيراني حسن روحاني:
- الولايات المتحدة لن تتمكن من منع إيران من تصدير نفطها.
- أي تحرك لمنع شحنات الخام الإيراني من المرور عبر الخليج سيؤدي إلى توقف جميع صادرات النفط عبر الممر المائي.
- يجب أن تعلم أمريكا أننا نبيع نفطنا وأننا سنواصل بيع نفطنا ولن يستطيعوا وقف صادرات نفطنا.
- إذا منعوا يوما تصدير نفط إيران، فلن يُصدر أي نفط من الخليج.
- الولايات المتحدة لن تنجح في قطع الروابط الاقتصادية لإيران مع المنطقة والعالم.
تصريحات إسحاق جهانجيري النائب الأول للرئيس الإيراني:
- العقوبات الأمريكية تلحق الضرر بالفئات الأضعف في إيران.
- حين يقول (الأمريكيون) إن هدفهم هو الحكومة الإيرانية وإنه لن تكون هناك ضغوط على المرضى والمسنين والضعفاء في المجتمع، فهذا كذب".
خلفيات:
- زادت التوترات بين إيران والولايات المتحدة بعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من الاتفاق النووي متعدد الأطراف وإعادته فرض عقوبات على طهران.
- فرضت الولايات المتحدة عقوبات على إيران تستهدف قطاعات النفط والمصارف والنقل، وتعتزم وقف صادرات النفط الإيرانية تماما.
- يحاول بقية الموقعين على الاتفاق النووي الإيراني انقاذه منذ مايو/ أيار الماضي عندما انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من الاتفاق.
- الاتحاد الأوربي يحاول إنشاء (الآلية ذات الغرض الخاص) لإقامة علاقات تجارية غير دولارية مع إيران لإنقاذ الاتفاق الذي رُفعت بموجبه معظم العقوبات عام 2016 في مقابل كبح برنامج طهران النووي.
- الآلية ذات الغرض الخاص هي نوع من المقايضة قد تُستخدم في تقدير قيمة صادرات إيران من النفط والغاز مقابل منتجات أوربية من أجل تفادي العقوبات الأمريكية.
- إيران كانت قد هددت بالانسحاب من الاتفاق إذا لم يتم الإبقاء على مزاياه الاقتصادية.