الحكومة الفرنسية تستجيب لأصحاب السترات الصفراء

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب أن الحكومة الفرنسية علقت زيادة ضرائب على الوقود لمدة ستة أشهر استجابة لاحتجاجات اجتاحت البلاد.
أبرز تصريحات رئيس الحكومة:
- هذا الغضب، يجب أن تكون كفيفا أو أصم كي لا تراه أو تسمعه.
- الفرنسيون الذين ارتدوا السترات الصفراء يريدون خفض الضرائب وأن يكون العمل مجديا، هذا ما نريده نحن كذلك.
- إذا لم أتمكن من شرحه، إذا لم تتمكن الأغلبية الحاكمة من إقناع الفرنسيين فإن شيئا يجب أن يتغير.
بحث عن مخرج عاجل للأزمة:
- وجدت الحكومة الفرنسية نفسها في سباق مع الوقت في محاولة لتهدئة غضب احتجاجات "السترات الصفراء"، سعيا لمنع اندلاع اعمال العنف من جديد بعد أيام من التحركات الاحتجاجية العنيفة في قلب العاصمة الفرنسية باريس.
- انعقد اجتماع مساء الإثنين بحضور رئيس الوزراء وعدد من الوزراء في قصر الإليزيه مع الرئيس ماكرون.
- فيليب الذي التقى رؤساء الأحزاب السياسية الرئيسية خلال النهار للاستماع إلى اقتراحاتهم، سوف يعلن عاجلا"مبادرة قوية"، وفقا لما أعلنه وزير الثقافة فرانك ريستر.