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سياسة

استشهاد شاب فلسطيني "معاق" برصاص الاحتلال شمالي الضفة

الشاب محمد حسام حبالي استشهد برصاص الاحتلال في طولكرم
الشاب محمد حسام حبالي استشهد برصاص الاحتلال في طولكرم
4/12/2018

استشهد شاب فلسطيني يعاني من إعاقة عقلية، فجر الثلاثاء، برصاص جيش الجيش الإسرائيلي، في مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة، بحسب شهود عيان ومصدر طبي.

التفاصيل:
  • نقلت وكالة الأناضول عن مصدر طبي في مستشفى ثابت ثابت (حكومي) أن الشاب محمد حسام حبالي (22 عاما) استشهد متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي فجرا.
  • المصدر أوضح أن حبالي فارق الحياة في اللحظات الأولى لوصوله لقسم الطوارئ، إثر إصابته بالرصاص الحي في الرأس.
  • قال شهود عيان، إن مواجهات اندلعت بين قوة عسكرية إسرائيلية وشبان في الحي الغربي من مدينة طولكرم، عقب مداهمة عدد من المنازل وتفتيشها.
  • الجيش الإسرائيلي استخدم الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز لتفريق المتظاهرين.
  • نقلت الأناضول عن الناشط في مدينة طولكرم، سامي الساعي، أن حبالي من ذوي الاحتياجات الخاصة (معاق عقليا)، وقد أصيب خلال وجوده بالقرب من منزله حيث اندلعت المواجهات.
  • نعت حركة فتح الفلسطينية الشهيد، ودعت للمشاركة في تشييع جثمانه اليوم الثلاثاء.
المصدر : الأناضول
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