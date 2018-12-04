استشهاد شاب فلسطيني "معاق" برصاص الاحتلال شمالي الضفة

استشهد شاب فلسطيني يعاني من إعاقة عقلية، فجر الثلاثاء، برصاص جيش الجيش الإسرائيلي، في مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة، بحسب شهود عيان ومصدر طبي.

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