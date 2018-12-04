إيطاليا تضم 5 مصريين مشتبه بهم للتحقيق في قضية ريجيني.. من هم؟

قال مصدر قضائي إن مدعين إيطاليين وضعوا خمسة من رجال الأمن المصري في دائرة التحقيق الرسمي لما يتردد عن تورطهم في اختفاء الطالب الإيطالي جوليو ريجيني.
قالت صحيفة العربي الجديد اللندنية إن الضباط الذين يوجه إليهم المدعي العام الإيطالي تهمة الشروع بالخطف هم: اللواء صابر طارق، والعقيدان هشام حلمي، وأثير كمال، والرائدان، مجدي شريف، ومحمد نجم، بالإضافة إلى اسم اللواء خالد شلبي الذي يشغل منصب مدير أمن الفيوم في الوقت الراهن، وكان يشغل وقتها منصب مدير المباحث بمديرية أمن الجيزة.
اختفى ريجيني (28 عاما) الذي كان يدرس في جامعة كمبردج أثناء وجوده في القاهرة في يناير/ كانون الثاني 2016 وعثر على جثته على جانب طريق سريع قرب القاهرة بعد قرابة أسبوع. وأظهر تشريح الجثة أنه تعرض للتعذيب.
قالت مصادر أمنية ومخابراتية لرويترز عام 2016 إن الشرطة ألقت القبض على ريجيني خارج محطة مترو في القاهرة ثم نقلته إلى مجمع يديره الأمن الوطني.
يتعاون محققون إيطاليون ومصريون لمحاولة حل لغز الجريمة وعقدوا اجتماعات دورية في روما والقاهرة لتبادل المعلومات.
مصادر قضائية في روما قالت لرويترز الأسبوع الماضي إن إيطاليا تشعر بالإحباط لبطء وتيرة التطورات في مصر.