إيطاليا تضم 5 مصريين مشتبه بهم للتحقيق في قضية ريجيني.. من هم؟

قالت صحيفة العربي الجديد اللندنية إن الضباط الذين يوجه إليهم المدعي العام الإيطالي تهمة الشروع بالخطف هم: اللواء صابر طارق، والعقيدان هشام حلمي، وأثير كمال، والرائدان، مجدي شريف، ومحمد نجم، بالإضافة إلى اسم اللواء خالد شلبي الذي يشغل منصب مدير أمن الفيوم في الوقت الراهن، وكان يشغل وقتها منصب مدير المباحث بمديرية أمن الجيزة.