أمير قطر يتلقى دعوة من العاهل السعودي لحضور القمة الخليجية

قالت قطر إنها تلقت دعوة رسمية من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز للمشاركة في القمة الخليجية المزمع عقدها في السعودية الأسبوع المقبل.

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خلفية

فرضت دول الحصار الأربع السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصارا جويا وبريا وبحريا ودبلوماسيا واقتصاديا على قطر بزعم دعمها "الإرهاب" منذ يونيو/حزيران 2017.

نفت الدوحة تلك الاتهامات وقالت إن الحصار الذي فرضته الدول الأربع ينتهك القانون الدولي الإنساني.

شاركت قطر في القمة الخليجية الأخيرة العام الماضي في الكويت بوفد رأسه وزير خارجيتها الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ولم تفض القمة إلى تحسن في العلاقات مع دول الحصار.

لم تفلح مساعي وساطة كويتية يقودها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في رأب الصدع بين الدول الخليجية الثلاث وقطر أو تحسن في ظروف الحصار الاقتصادي أو الجوي على الأقل.

منعت السعودية القطريين والمقيميين في قطر من أداء مناسك العمرة أو الحج منذ الحصار الذي فرضته على قطر قبل نحو عام ونصف.

تقدمت قطر بدعوى قضائية ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية بسبب انتهاكات أبوظبي فيما يتعلق بالحصار على قطر.

محكمة العدل الدولية ألزمت الإمارات بإنهاء التمييز بحق القطريين.

ألزمت محكمة العدل الدولية، الإمارات بلم شمل الأسر القطرية لحين البت في قضية تمييز رفعتها دولة قطر.

محكمة العدل طالبت أبوظبي بالسماح للرعايا المتأثرين بالإجراءات بدخول أبوظبي للجوء إلى المحاكم، والسماح للطلاب القطريين باستكمال دراستهم بالإمارات.