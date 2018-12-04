أغلبية البرلمان السوداني تدعم تعديلا يسمح للبشير بالترشح مجددا

اقترب الرئيس السوداني عمر البشير اليوم من فترة ولاية جديدة بعدما أيدت أغلبية أعضاء البرلمان تعديلا دستوريا لتمديد الحد الأقصى لفترات الرئاسة الذي كان سيلزمه بالتنحي في عام 2020.

التفاصيل:

رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر قال إنه تلقى خطابا موقعا من أغلبية النواب يؤيد تعديلا يمدد الحد الأقصى لفترات الرئاسة.

عمر أضاف للصحفيين "تسلمت اليوم مذكرة من 33 حزبا يمثلون 294 نائبا لتعديل الدستور بخصوص عدد المرات التي يسمح بترشح رئيس الجمهورية" فيها.

رئيس البرلمان: سوف ألتزم باتخاذ الخطوات الدستورية والقانونية واللائحة اللازمة لبحث هذه التعديلات في البرلمان ليتخذ ما يراه من قرار حولها.

ما لم يتغير الدستور، فلن يكون من حق البشير الذي يتولى السلطة منذ 1989 خوض الانتخابات مجددا عندما تنتهي ولايته الحالية، بعدما فاز بالانتخابات مرتين منذ بدء تطبيق تعديل دستوري عام 2005 حدد عدد فترات الرئاسة بولايتين اثنتين.

حزب المؤتمر الوطني الحاكم كان قد أعلن هذا العام أنه سيرشح البشير للرئاسة في 2020.

رئيس كتلة حزب المؤتمر الوطني عبد الرحمن محمد علي قال "اتفقنا على تعديل المادتين بعد جمعنا 294 توقيعا من النواب.

الأحزاب رأت أن رئيس الجمهورية عمر البشير هو "العاصم لأهل السودان خلال الفترة المقبلة".

من شأن التعديلات الدستورية المقترحة أيضا أن تمنح الرئيس سلطة إقالة حكام الولايات المنتخبين. وكان البرلمان قد أقر الشهر الماضي قانونا يسمح بانتخاب حكام الولايات مباشرة بدلا من تعيينهم من جانب الرئيس.

لائحة البرلمان السوداني تفيد بأن مقترح تعديل الدستور ينبغي تقديمه بمبادرة من رئيس الجمهورية أو بمذكرة يقدمها ما لا يقل عن ثلث نواب البرلمان البالغ عدد مقاعده 481، لحزب المؤتمر الوطني الحاكم من بينهم 325 نائبا.

معارضة

النائب حسن رزق، وهو من الذين يعارضون الخطوة، قال لفرانس برس "نحن نعارض التمديد للرئيس بعد أن حكم ثلاثين عاما، وهو أمر لم يحدث في تاريخ السودان منذ القرن السادس عشر".

النائب أضاف "كما أن كل التجارب الديمقراطية في العالم لا تعطي الرئيس أكثر من دورتين، وما تم اليوم أمر معيب".

النائب اعتبر أن إعطاء الرئيس حق عزل الوالي المنتخب "أمر ضد إرادة الجماهير التي انتخبته".

المجلس الوطني يحتاج لموافقة ثلثي أعضائه لتعديل الدستور، على أن يتم الأمر خلال شهرين من تاريخ إيداع الطلب المجلس.

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