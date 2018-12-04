أردوغان: قضية خاشقجي كانت حاضرة بقوة في قمة العشرين

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي كانت حاضرة بقوة في لقاءاته الثنائية التي عقدها خلال وجوده في الأرجنتين لحضور قمة مجموعة الدول العشرين.

التفاصيل:

تصريحات أردوغان جاءت في مؤتمر صحفي عقده، اليوم، في مطار أسن بوغا بالعاصمة التركية أنقرة، فور عودته من جولته الأمريكية اللاتينية التي شملت الأرجنتين والباراغواي وفنزويلا.

أردوغان أوضح أن ملف مقتل خاشقجي تمت مناقشته في اجتماع لزعماء قمة مجموعة الدول العشرين الصناعية.

الرئيس التركي أضاف أنه أدلى بتصريحات وافية عن قضية خاشقجي في المؤتمر الصحفي الذي عقده في ختام أعمال قمة مجموعة العشرين، مبينا أنه زوّد وسائل الإعلام العالمية بأخر التطورات المتعلقة بالقضية.

أعمال القمة

عن أعمال قمة العشرين، قال أردوغان: تناولنا مع الزعماء قضايا عدة منها التحديات التي تواجه التجارة العالمية وكيفية زيادة الاستثمار في البنية التحتية وتأسيس أنظمة ضريبية حديثة والمخاطر الجديدة في النظام المالي الدولي.

الرئيس التركي ذكر أن الزعماء ناقشوا في القمة أيضاً، ملف مكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية، وأن تركيا شددت على أهمية مكافحة التنظيمات الإرهابية دون تمييز بينها.

أردوغان أشار أن المشاركين في القمة، تناولوا أيضاً ملفات التغير المناخي والطاقة والاقتصاد والزراعة وتوظيف اليد العاملة والمساواة بين الرجل والمرأة.

الرئيس التركي تابع أنه عقد لقاءات ثنائية على هامش القمة، مع نظرائه الأمريكي والروسي والأرجنتيني والتشيلي ورؤساء وزراء اليابان وهولندا وبريطانيا.

أردوغان: عقب انتهاء أعمال القمة، توجهت إلى الباراغواي وفنزويلا، وكانت جولتي في هاتين الدولتين هي الأولى بصفتي رئيسا للجمهورية التركية، وكانت الزيارتان ناجحتين ومثمرتين، تناولنا فيهما العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها على كافة الأصعدة.

أوضح أردوغان أن الباراغواي ستفتح خلال فترة قريبة سفارتها في العاصمة التركية أنقرة، مشيراً في هذا السياق إلى أن تركيا فتحت سفارتها قبل مدة قصيرة في الباراغواي.

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