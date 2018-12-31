محكمة إماراتية تؤيد سجن ناشط 10 سنوات بتهمة انتقاد الدولة

قال مصدران مطلعان لـ"رويترز"، الاثنين، إن محكمة استئناف إماراتية أيدت حكمًا بالسجن لمدة عشرة سنوات على الناشط البارز أحمد منصور بتهمة انتقاد الحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف المصدران أن المحكمة أيضًا أيدت غرامة قدرها مليون درهم (270 ألف دولار) على منصور.

ما القصة؟