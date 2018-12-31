شاهد: أول فيديو يظهر نقل حقائب يٌعتقد احتواؤها على جثة خاشقجي

حصلت "الجزيرة" على لقطات مسجلة من كاميرات المراقبة تظهر فريق اغتيال الصحفي جمال خاشقجي ينقل حقائب يعتقد أنها تحوي جثته من القنصلية السعودية إلى منزل القنصل.

ما القصة؟

حصلت الجزيرة مباشر على الفيديو والذي تم تسجليه من كاميرات المراقبة المقابلة لمنزل القنصل السعودي محمد العتيبي.

سيارة دبلوماسية سوداء تابعة للقنصلية السعودية تتوقف أمام منزل القنصل وتم إنزال 5 حقائب يعتقد أنها تحمل جثة خاشقجي.

وصلت هذه السيارة في تمام الساعة الثالثة وعشر دقائق بالتوقيت المحلي في 2 أكتوبر يوم مقتل خاشقجي.

كان على متن السيارة ثلاثة أشخاص هم ماهر المطرب المقرب من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ويوصف بقائد بفريق الاغتيال.

الثاني هو صلاح الطبيقي الطبيب الشرعي الذي أشرف على عملية تقطيع جثة جمال خاشقجي،

الثالث كان يقود السيارة غالب ثائر الحربي وهو ضابط بالحرس الملكي السعودي.

كتاب جديد:

صحيفة ديلي صباح التركية نشرت تفاصيل جديدة عن مقتل خاشقجي نقلا عن كتاب "الدبلوماسية المتوحشة: الأسرار المظلمة لجريمة خاشقجي".

الكتاب يذكر أنه لا يوجد أي دليل حول كيفية تخلص السعوديين من جثة خاشقجي ومن ضمنها الادعاءات بالعثور على أدلة بأنه تم التخلص من الجثة عبر تذوبيها في الحمض.

تشير التفاصيل الجديدة إلى أن عملية تنظيف مسرح الجريمة تمت على ثلاث مراحل الأولى من قبل المنفذين أنفسهم وكان تنظيفا سطحيا.

المرحلة الثانية نفذها موظفو السفارة مساء يوم الإعدام.

التنظيف الحقيقي والمفصل تم بعد تسعة أيام من ارتكاب الجريمة مع وصول خبيرين في هذا الشأن إلى القنصلية من ضمن فريق مؤلف من 11 شخصا للمساعدة في التحقيق، وهما الخبير في علم السموم خالد يحيى الزهراني، والخبير الكيميائي أحمد عبد العزيز الجنوبي، اللذان يعرفان بمصطلح استخباراتي بالمطهرين، وأن عملية التنظيف الأخيرة استغرقت أسبوعا.

كان هناك جزء من فريق الاغتيال موجودا فقط بالقنصلية، في حين بقي الجزء الآخر من الفريق في بيت القنصل، وثلاثة أشخاص فقط هم من نقلوا أشلاء الجسد من القنصلية لمنزل القنصل.

ماهر المطرب متهم بأنه قائد فريق اغتيال خاشقجي، وهو من الدائرة المقربة لولي العهد السعودي

خلفيات: