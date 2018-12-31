حماس تنفي اعتقال المئات من عناصر فتح في غزة

نفت وزارة الداخلية في قطاع غزة، التي تديرها حركة حماس، اعتقال أشخاص تابعين لحركة فتح.
أبرز ما ورد في بيان إياد البزم المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة:
- نستغرب من الافتراءات التي تدعيها حركة فتح وناطقوها بوجود اعتقالات لعناصرها في غزة.
- أكد عدم اعتقال أي عنصر تابع لحركة فتح.
- تم استدعاء 38 شخصا من المحافظات المختلفة بالقطاع في إطار إجراءات المحافظة على النظام والهدوء.
- الاستدعاءات تعمل على منع تفاقم الاحتكاك الداخلي بين عناصر حركة فتح وأي أعمال تخل بالأمن العام.
- تم إخلاء سبيلهم جميعاً في حينه.
أبرز ما ورد بيان المتحدث باسم حركة فتح عاطف أبو سيف:
- الأجهزة الأمنية في غزة "اعتقلت منذ مساء أمس أكثر من 500 من قادتها وأبنائها.
- الاعتقال جاء بسبب "إصرار حركة فتح على إحياء فعاليات ذكرى انطلاقتها 54 في قطاع غزة، والتي تصادف يوم غدٍ الثلاثاء.
- الأجهزة الأمنية "صادرت المواد الإعلامية والدعائية الخاصة بإحياء ذكرى انطلاقة الحركة.
- أعضاء فتح يتعرضون إلى "عمليات اختطاف من الشوارع ومداهمات للبيوت وتفتيشها واستدعاءات؛ وإلى معاملة سيئة وتعذيب لا تليق بشعبنا.
خلفيات:
- تحتفل حركة فتح في الأول من يناير/ كانون ثاني من كل عام بذكرى تأسيسها عام 1965.
- لا تزال حالة الانقسام تسيطر على المشهد الفلسطيني بين حركتي فتح وحماس في ظل جهود لإتمام المصالحة.