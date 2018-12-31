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سياسة

حماس تنفي اعتقال المئات من عناصر فتح في غزة

مازالت حالة من الانقسام تسود بين حركتي حماس وفتح
مازالت حالة من الانقسام تسود بين حركتي حماس وفتح
31/12/2018

نفت وزارة الداخلية في قطاع غزة، التي تديرها حركة حماس، اعتقال أشخاص تابعين لحركة فتح.

أبرز ما ورد في بيان إياد البزم المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة:
  • نستغرب من الافتراءات التي تدعيها حركة فتح وناطقوها بوجود اعتقالات لعناصرها في غزة.
  • أكد عدم اعتقال أي عنصر تابع لحركة فتح.
  • تم استدعاء 38 شخصا من المحافظات المختلفة بالقطاع في إطار إجراءات المحافظة على النظام والهدوء.
  • الاستدعاءات تعمل على منع تفاقم الاحتكاك الداخلي بين عناصر حركة فتح وأي أعمال تخل بالأمن العام.
  • تم إخلاء سبيلهم جميعاً في حينه.
أبرز ما ورد بيان المتحدث باسم حركة فتح عاطف أبو سيف:
  • الأجهزة الأمنية في غزة "اعتقلت منذ مساء أمس أكثر من 500 من قادتها وأبنائها.
  • الاعتقال جاء بسبب "إصرار حركة فتح على إحياء فعاليات ذكرى انطلاقتها 54 في قطاع غزة، والتي تصادف يوم غدٍ الثلاثاء.
  • الأجهزة الأمنية "صادرت المواد الإعلامية والدعائية الخاصة بإحياء ذكرى انطلاقة الحركة.
  • أعضاء فتح يتعرضون إلى "عمليات اختطاف من الشوارع ومداهمات للبيوت وتفتيشها واستدعاءات؛ وإلى معاملة سيئة وتعذيب لا تليق بشعبنا.
خلفيات:
  • تحتفل حركة فتح في الأول من يناير/ كانون ثاني من كل عام بذكرى تأسيسها عام 1965.
  • لا تزال حالة الانقسام تسيطر على المشهد الفلسطيني بين حركتي فتح وحماس في ظل جهود لإتمام المصالحة.
المصدر : وكالات
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