ترمب مستعدّ "لإبطاء" سحب جيشه من سوريا بحسب سيناتور مقرّب منه

قال السيناتور الجمهوري الأمريكي البارز ليندسي غراهام إنه خرج من اجتماع مع الرئيس دونالد ترمب، متأكدا من التزامه بدحر تنظيم الدولة حتى مع اعتزامه سحب قوات بلاده من سوريا.

وأبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب استعداده "لإبطاء" عملية سحب الجنود الأمريكيين من سوريا، من أجل هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية بشكل نهائي، بحسب ما أكد السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام المقرّب منه.

وقال غراهام للصحفيين في البيت الأبيض "تحدثنا بشأن سوريا.. قال لي بعض الأشياء التي لم أكن أعرفها مما جعلني أشعر بالارتياح أكثر إلى ما نفعله في سوريا… لا تزال لدينا بعض الخلافات لكني سأخبركم بأن الرئيس يفكر مليا وبجدية بشأن سوريا في كيفية سحب قواتنا ولكن في نفس الوقت نحقق مصالح أمننا القومي".

دوريات للجيش الأمريكي في منبج (فرانس برس)

أبرز ما جاء في حديث السناتور المقرب من الرئيس الأمريكي:

ترمب زار العراق واحتفل مع جنوده بأعياد الميلاد (رويترز)

زيارة ترمب للعراق الأسبوع الماضي كانت مفاجأة حقيقية وقد أدرك ضرورة "إنهاء المهمة" مع تنظيم الدولة، أعتقد أن الرئيس ملتزم جدا بالتأكد من هزيمة التنظيم تماما عند انسحابنا من سوريا.

أعتقد أن الرئيس توصل إلى خطة مع جنرالاته تبدو منطقية بالنسبة لي" ولم يذكر تفاصيل أخرى بشأن هذه الخطة.

ترمب ملتزم بالتأكد من عدم اشتباك تركيا مع قوات وحدات حماية الشعب عقب انسحاب القوات الأمريكية من سوريا ولتركيا إقامة منطقة عازلة في المنطقة للمساعدة في حماية مصالحها.

غراهام قال على "تويتر": ترمب سيتأكد من أن أي انسحاب من سوريا سيتم بأسلوب يضمن تدمير تنظيم الدولة بشكل نهائي وعدم ملء إيران الفراغ وحماية الأكراد حلفاء الولايات المتحدة.

خلفية:

مبنى بلدية منبج (رويترز)