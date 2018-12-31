بعد احتجاج تل أبيب.. تضامن واسع مع وزيرة أردنية داست عَلم إسرائيل

أعرب الأردن عن احترامه لمعاهدة السلام مع إسرائيل، بعد احتجاج تل أبيب لدى عمّان، أمس الأحد، على صورة لوزيرة أردنية تدوس على أرضية رسم عليها علم إسرائيل أثناء دخولها لقاعة اجتماعات.
وظهرت صورة لوزيرة الدولة لشؤون الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات، الخميس الماضي، وهي تدوس على الأرضية التي تحمل صورة العلم الإسرائيلي عند دخولها إلى قاعة اجتماعات في مجمع النقابات المهنية وسط العاصمة عمّان.
عدد من وزراء حكومة الأردن وصلوا الخميس الماضي الى مقر النقابات المهنية في عمان
رئيس الوزراء عمر الرزاز تجنب المشي على صورة كبيرة للعلم الاسرائيلي وضعت في المدخل حتى تدوسها الأقدام ودخل عبر بوابة
جانبية.
وزراء آخرون و @Jumanaghunaimat
داسوا العلم. pic.twitter.com/QDjU7aZgDF
— שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) December 29, 2018
يشار إلى أن مصر والأردن هما الدولتان العربيتان الوحيدتان اللتان تقيمان علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.
https://twitter.com/moooot30/status/1079436669122760705?ref_src=twsrc%5Etfw
نختلف مع معالي الوزيره غنيمات في بعض المواقف والامور الا ان بوصله كل الاردنين واحد ة وهي ان الكيان الغاصب عدو وندوس على اعلامه . نحترم موقفها المشرف فهي تمثل موقف كل الاردنين pic.twitter.com/MhKPUACSCi
— arab najar (@ArabNajar) December 30, 2018
@EdyCohen @Jumanaghunaimat قد لا تمثلني اغلب تصريحات جمانة غنيمات الا انني فخور بأن مدخل نقابتي جعلها تدوس على علم الكيان الصهيوني الغاصب#جمانة_غنيمات pic.twitter.com/peFs5TSRmK
— Omar Najdi (@OmarNajdi7) December 30, 2018
البعض يشكك في موقف الوزيرة #جمانة_غنيمات ،يقولون أنها لم تكن تعلم بوجود العلم الإسرائيلي ع بوابة النقابة.
علم الكيان موجو على أرضية بوابة النقابة منذ توقيع إتفاقية العار #وادي_عربة، الصغير قبل الكبير في الأردن يعلم ذلك، وموقف الوزير مشرف وتستحق عليه الدعم والتشجيع وليس التشكيك. pic.twitter.com/fwVpNandgf
— هيام أبو الرُّب (@hayam_aburub) December 30, 2018
حتى وإن كانت صدفة أو غير مقصودة، تحية إكبار وإجلال لمعالي #جمانة_غنيمات لدوسها على العلم الإسرائيلي. لطالما قتلونا هم بحجة الخطأ
— thaer ahmad (@tghbari) December 30, 2018