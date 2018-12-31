المؤبد لفلسطيني باع عقارا لإسرائيلي بالقدس المحتلة

قال مسؤولون بالسلطة القضائية إن محكمة فلسطينية قضت (الأثنين) بالسجن المؤبد على فلسطيني يحمل الجنسية الأمريكية بتهمة انتهاكه حظر بيع الأراضي للإسرائيليين.
ما القصة؟
- عصام عقل متهم بمحاولة بيع عقار في القدس المحتلة دون الحصول على إذن من شركائه في العمل أو من السلطات الفلسطينية.
- لم يكشف المسؤولون الفلسطينيون علنا عن هوية المشتري المقصود.
- المركز الإعلامي القضائي قال إن محكمة الجنايات الكبرى في رام الله بالضفة الغربية المحتلة دانت عقل "بمحاولة اقتطاع جزء من الأراضي الفلسطينية وضمها لدولة أجنبية".
- المركز أضاف أنه في ضوء قرار الإدانة "أصدرت المحكمة الحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة".
- مسؤول قضائي قال إن بمقدور عقل الطعن على الحكم.
- أسرة عقل التي نفت الاتهامات الموجهة إليه، قالت إنه لا علم لها بالحكم أو العقوبة.
القانون الفلسطيني يحظر بيع أرض للإسرائيليين:
- يحظر القانون الفلسطيني بيع الأراضي إلى دولة معادية أو أي من مواطنيها.
- يستلزم بيع أي أراضي في القدس الشرقية الحصول على تصريح من السلطة الفلسطينية.
- احتلت إسرائيل القسم الشرقي من القدس في حرب عام 1967 وضمتها في خطوة لم تحظ باعتراف دولي.
- ويرى الفلسطينيون أن الإسرائيليين يسعون لشراء الأراضي والعقارات في القدس المحتلة كجزء من مخطط لإحكام سيطرتهم على أراض محتلة.
- يعيش نحو نصف مليون إسرائيلي في مستوطنات بالقدس الشرقية والضفة الغربية تعتبر معظم الدول وجودها انتهاكا للقانون الدولي الذي يحظر إقامة مستوطنات على أراض محتلة.
مناشدة أمريكية:
- في نوفمبر تشرين الثاني، دعا ديفيد فريدمان السفير الأمريكي لدى إسرائيل للإفراج عن عصام عقل الذي يحمل جنسية مزدوجة.
- السفير الأمريكي قال إن التهمة التي يشتبه في أنه ارتكبها هي "بيع أرض ليهودي" وإن احتجازه يتنافى مع القيم الأمريكية.
- مسؤول في السفارة الأمريكية في القدس: "نحن على علم بالتقارير عن إصدار محكمة فلسطينية حكما بالسجن على مواطن أمريكي.
- عند احتجاز مواطن أمريكي في الخارج تعمل حكومة الولايات المتحدة على توفير كل المساعدات القنصلية المناسبة".