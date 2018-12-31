الحرس الثوري الإيراني: تزويد الزوارق السريعة بتكنولوجيا التخفي

قال الحرس الثوري الإيراني (الإثنين) إنه يعتزم تزويد الزوارق السريعة التابعة له في الخليج بتكنولوجيا التخفي حتى لا يرصدها الرادار وكذلك بقاذفات صواريخ جديدة.

أبرز تصريحات الأميرال علي رضا تنكسيري قائد سلاح البحرية التابع للحرس الثوري:

نحاول زيادة قدرات زوارق الحرس السريعة وتجهيزها بتكنولوجيا التخفي لتسهيل عملياتها.

الزوارق السريعة ستجهز بصواريخ جديدة وستصل سرعتها إلى 80 عقدة في الساعة.

لم يوضح ما إذا كانت إيران تمكنت بالفعل من الحصول على هذه التكنولوجيا أم إنها لا تزال في مرحلة الدراسة.

أبرز تصريحات اللواء محمد باقري، رئيس الأركان العامة للقوات الإيرانية:

حذر بعض دول الخليج التي تدعو أمريكا لتنفيذ مؤامرات في مياه الخليج.

على أعداء إيران أن يعلموا أنه إلى جانب عقيدتها الدفاعية توجد قوة وحزم عند الضرورة.

على بعض الدول ألا تعقد الأمل على أمريكا، لأن أمريكا بعد أعوام خرجت من سوريا.

دخلت حاملة الطائرات الأمريكية جون سي. ستينيس مياه الخليج الأسبوع الماضي

توترات بين طهران وواشنطن:

يتصاعد التوتر بين طهران وواشنطن في الممر الحيوي لشحن النفط.

دخلت حاملة الطائرات الأمريكية جون سي. ستينيس مياه الخليج الأسبوع الماضي.

كانت تتعقبها الزوارق السريعة التابعة للحرس الثوري الإيراني.

وقعت مواجهات من حين لآخر في السنوات القليلة الماضية بين سفن الحرس الثوري الإيراني والجيش الأمريكي في الخليج.

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