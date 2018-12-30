وزيران إسرائيليان يؤسسان حزبا يرفض إقامة دولة فلسطينية

أعلن وزيران في حكومة اليمين الحالية في إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو، تشكيل حزب جديد يمزج بين الاتجاهين العلماني والديني، قبل 3 أشهر من موعد الانتخابات العامة المبكرة.

الإعلان المفاجئ جاء، أمس السبت، من قبل وزير التعليم الإسرائيلي نفتالي بينيت الذي تزعم "البيت اليهودي" منذ عام 2012، وهو ينتمي إلى اليمين الديني، ووزيرة العدل الإسرائيلية آيليت شاكيد، وهي علمانية.

ويعتبر الوزيران الإسرائيليان قطبا حزب "البيت اليهودي" اليميني المتدين، إذ كان الأول يرأسه.

"اليمين الجديد":

بينيت وآيليت أعلنا أنّهما غادرا الحزب الوطني الديني "البيت اليهودي" لإطلاق حزبهما الجديد الذي يحمل اسم "اليمين الجديد"، وذلك في مؤتمر صحفي عقداه في تل أبيب.

الوزيران الإسرائيليان أكدا أن الحزب الجديد يتوجه إلى المتدينين وغير المتدينين أو العلمانيين بشكل متساوٍ "في إطار شراكة فعلية"، ويدعو هذا الحزب لعدم الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة أبدًا.

"البيت اليهودي" حزب صهيوني ديني تأسس عام 2013 وله ثمانية نواب في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) من أصل 120، إلا أنه لم يتمكن من تحقيق ما سبق أن وعد به رئيسه نفتالي بينيت بجذب الإسرائيليين غير المتدينين. وسمّيت آيليت شاكيد غير المتدينة نائبة لرئيس الحزب.

برنامج عمل الحزب الجديد، يعتبر مشابهًا جدًا لبرنامج حزب "البيت اليهودي"، بخاصة لجهة معارضة إقامة دولة فلسطينية، ويعتبر محللون أن قادة الحزب الجديد يسعون إلى تقديم خيار جديد لليمين غير المتدين لجذب أصوات اليمين الوسط.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو, ووزير التعليم الإسرائيلي نفتالي بينيت (غيتي)

تصريحات وزير التعليم الإسرائيلي:

هذا الحزب سيكون يمينيا حقيقيا ويعارض إقامة دولة فلسطينية.

إذا نجحنا في الماضي في منع إطلاق سراح "الإرهابيين" أو تقدُّم الدولة الفلسطينية، فقد فقدنا قوة تأثيرنا هذه الآن.

حزب "البيت اليهودي" فقد القدرة على التأثير بشكل كبير. المعسكر الوطني لا يمكن أن يكون أسير لشخص واحد (نتنياهو).

الناخبون الصهاينة المتدينون -وهم القاعدة الانتخابية لحزب البيت اليهودي- باتوا غير قادرين على تحسين وضع الحزب انتخابيًا بسبب ولاء عدد كبير من أنصاره لحزب الليكود برئاسة نتنياهو.

لقد أدرك نتنياهو أن المجموعة الصهيونية المتدينة مضمونة له، وأن الأمر سيبقى كذلك بمعزل عن طريقة معاملته لأبنائها، فهم في نهاية المطاف يقفون دائمًا إلى جانبه وسيذهبون معه دائمًا.

تصريحات وزيرة العدل الإسرائيلية:

حاولنا إقامة شراكة حقيقية بين العلمانيين والدينيين، لكننا لم ننجح، لذلك فإننا اليوم نشكل حزبًا جديدًا، يضمن وجود شراكة حقيقية بين العلمانيين والمتدينين.

لقد حققنا العديد من الإنجازات وأوقفنا التقدم نحو إقامة دولة فلسطينية وأوقفنا إطلاق سراح المزيد من "الإرهابيين" من السجن.

آمل من خلال الحزب الجديد في زيادة الكتلة اليمينية بشكل كبير.

الكنيست.. البرلمان الإسرائيلي وافق على حل نفسه في دورته العشرين (رويترز)

خلفية: