كاتب مقرب من السيسي يطالب بتعديل مدة الرئاسة بالدستور

المصدر نقل عن اللواء أحمد شعبان بجهاز المخابرات العامة أن قرار إجراء التعديلات تم اتخاده على أن يبدأ الترويج له في يناير وإقراره في مارس.
رئيس حزب الوفد المستشار بهاء أبو شقة، هو من سيتولى صياغة هذه التعديلات، وفقًا للواء شعبان.
خلفيات:
تصاعَد الحديث مجددا حول تعديلات محتملة للدستور المصري، منها زيادة فترة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات أو جعلها غير مقيدة بولايتين، في ظل وجود ما يقول مقربون من النظام إنها "تخوفات وضرورات" المرحلة الراهنة، حتى يستكمل الرئيس عبد الفتاح السيسي "إنجازاته ومشاريعه".
دعوات تعديل الدستور الحالية ليست الأولى، إذ انطلقت سابقا قبيل الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي أُجريت في مارس الماضي وفاز بها السيسي، إذ طالب رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري علاء عابد آنذاك بالإسراع بتعديل الدستور لجعل فترة الرئاسة 6 سنوات ومنح رئيس الدولة سلطة إقالة الوزراء من دون الحاجة إلى موافقة البرلمان.
الدستور ينص على أنه "لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية أو بمبادئ الحرية أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات" الديمقراطية.