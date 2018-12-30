شاهد: بعد كفاح أمه لرؤيته.. جنازة طفل يمني في الولايات المتحدة

توفي، الجمعة، الطفل اليمني الرضيع الذي حصلت والدته قبل 10 أيام على تأشيرة استثنائية للسفر إلى الولايات المتحدة لرؤيته أثناء احتضاره، على الرغم من حظر السفر المفروض على اليمنيين.

وأقيمت جنازة الطفل عبدالله حسن (عامان)، أمس السبت، في مدينة لودي وسط ولاية كاليفورنيا، حيث ألقى والده، وهو يرتدي ملابس سوداء، خطابا في غرفة مكتظة.

التفاصيل:

مجلس العلاقات الأمريكية-الإسلامية (كير) الذي ساعد الأسرة في محنتها، نشر بيانًا أمس السبت، أعلن فيه عن وفاة الطفل الجمعة.

البيان نقل عن والد الطفل قوله "لقد تحطّم فؤادنا، وننفطر حزنًا، لقد اضطررنا لأن نودّع طفلنا، نور حياتنا"، نود أن نشكر الجميع على حبهم ودعمهم في هذا الوقت العصيب. نطلب منكم التكرم بتذكر عبد الله وعائلتنا في قلوبكم وصلواتكم".

البيان نقل عن محامي (كير) سعد سويلم قوله إن "شجاعة هذه العائلة يجب أن تحضنا على التصدي لعواقب قرار دونالد ترمب"، وأضاف "خلال حياته القصيرة كان عبد الله، نوراً أرشدنا في نضالنا ضد كراهية الأجانب وفصل العائلات".

بانان الأخرس أحد محاميي العائلة، وصف العملية المطولة بأنها "صورية"، وقال إن الإعفاء لم يمح "ألم ومعاناة موكليه" التي لا يمكن تصورها.

وفاة طفل اليمنية التي دخلت الولايات المتحدة بتأشيرة استثنائية لرؤيته (أسوشيتد برس)

خلفية:

الطفل عبد الله حسن البالغ عامين والحاصل على الجنسية الأمريكية من والده، كان يرقد في مستشفى "يو سي اس اف بينيوف" للأطفال بمدينة أوكلاند، في حالة احتضار بسبب مرض دماغي وراثي نادر، ووضع على أجهزة الإنعاش، وكان والده قد تمكن من إحضاره إلى الولايات المتحدة لتلقي العلاج.

شيماء صويلح والدة الطفل وصلت في 19 ديسمبر/كانون الأول الجاري إلى سان فرانسيسكو لرؤية طفلها الذي كان يحتضر في المستشفى بولاية كاليفورنيا.

الأم حصلت على تأشيرة استثنائية بسبب المرسوم الذي أصدره الرئيس دونالد ترمب وحظر بموجبه على رعايا اليمن وخمس دول أخرى غالبيتها إسلامية من دخول بلاده.

سبق لوالدة الطفل المقيمة في مصر أن تقدمت بطلبات عدة للحصول على تأشيرة دخول للولايات المتحدة لرؤية ابنها، لكن طلباتها رفضت بسبب مرسوم الهجرة الذي وقعه ترمب ومنع بموجبه مواطني ست دول هي اليمن وإيران وليبيا والصومال وسوريا وكوريا الشمالية من دخول الولايات المتحدة.

هذه القضية حصلت على تغطية إعلامية واسعة تخللها نداء إنساني وجهه والد الطفل عبر كاميرات التلفزيون، وهو ما دفع بالسفارة الأمريكية في القاهرة لمنح الوالدة تأشيرة دخول، بحسب (كير).

الطفل عبدالله في المستشفى يرقد على أجهزة الإنعاش وجواره والده (أسوشيتد برس)

حملة لجمع التبرعات من أجل مساعدة الأسرة تمكنت من جمع 40 ألف دولار.

بحسب جمعية الحقوق المدنية "إيه سي أل يو" فإن 2% فقط من طلبات الاستثناء من مرسوم الهجرة تمّت الموافقة عليها.

مرسوم حظر دخول رعايا دول محددة إلى الولايات المتحدة الذي أصدره ترامب في 27 يناير/كانون الثاني 2017 بعد أسبوع فقط من دخوله البيت الأبيض، أثار صدمة في الداخل والخارج على حد سواء.

مناهضو المرسوم سارعوا إلى الطعن به أمام القضاء، معتبرين إياه إجراء "معاديًا للمسلمين".

في ختام معركة قضائية طويلة قضت المحكمة الأمريكية العليا في يناير/كانون الثاني 2018 بدستورية النسخة الأخيرة من المرسوم التي تغلق حدود الولايات المتحدة أمام حوالي 150 مليون شخص من اليمن وسوريا وليبيا وإيران والصومال وكوريا الشمالية، معتبرة أنّ الرئيس استخدم في هذا المرسوم صلاحياته المنصوص عليها قانونًا في مجال تنظيم الهجرة.

حسن يقبل طفله المصاب بمرض جيني نادر في الدماغ (أسوشيتد برس)