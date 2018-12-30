رئيس الوزراء الإسرائيلي: البرازيل ستنقل سفارتها إلى القدس

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (الأحد) إن الرئيس البرازيلي المنتخب جاير بولسونارو أبلغه بأن نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس "مسألة وقت".

أبرز تصريحات نتنياهو خلال اجتماع مع الجالية اليهودية في ريو دي جانيرو:

قال لي بولسونارو إنها "مسألة وقت" وليست المسألة أنه سينقل السفارة للقدس أم لا؟

نولي أهمية خاصة بالبرازيل إحدى دول أمريكا اللاتينية، هذا يبشر بتغير تاريخي.

الرئيس البرازيلي المنتخب قبل دعوتي لزيارة إسرائيل وهي زيارة ستتم على الأرجح في مارس/ آذار.

ونتنياهو أول رئيس وزراء إسرائيلي يزور البرازيل.

تصريحات الرئيس البرازيلي المنتخب جاير بولسونارو:

نحن بحاجة إلى حلفاء جدد وأصدقاء جيدين وإخوة جيدين مثل بنيامين نتنياهو.

بولسونارو الذي سيتولى منصبه يوم الثلاثاء قال مطلع تشرين الثاني/نوفمبر إنه يود أن يحذو حذو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وينقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس.

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