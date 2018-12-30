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سياسة|البرازيل

رئيس الوزراء الإسرائيلي: البرازيل ستنقل سفارتها إلى القدس

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس البرازيلي المنتخب جاير بولسونارو
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس البرازيلي المنتخب جاير بولسونارو
30/12/2018

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (الأحد) إن الرئيس البرازيلي المنتخب جاير بولسونارو أبلغه بأن نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس "مسألة وقت". 

أبرز تصريحات نتنياهو خلال اجتماع مع الجالية اليهودية في ريو دي جانيرو:
  • قال لي بولسونارو إنها "مسألة وقت" وليست المسألة أنه سينقل السفارة للقدس أم لا؟ 
  • نولي أهمية خاصة بالبرازيل إحدى دول أمريكا اللاتينية، هذا يبشر بتغير تاريخي. 
  • الرئيس البرازيلي المنتخب قبل دعوتي لزيارة إسرائيل وهي زيارة ستتم على الأرجح في مارس/ آذار. 
  • ونتنياهو أول رئيس وزراء إسرائيلي يزور البرازيل. 
تصريحات الرئيس البرازيلي المنتخب جاير بولسونارو:
  • نحن بحاجة إلى حلفاء جدد وأصدقاء جيدين وإخوة جيدين مثل بنيامين نتنياهو.
  • بولسونارو الذي سيتولى منصبه يوم الثلاثاء قال مطلع تشرين الثاني/نوفمبر إنه يود أن يحذو حذو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وينقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس. 
خليفات:
  • يستضيف الرئيس البرازيلي المنتخب المنتمي لليمين المتشدد نتنياهو وقادة دول أخرى لحضور مراسم تنصيبه. 
  • بولسونارو يواجه ضغوطا من قطاع الزراعة البرازيلي القوي كي لا يتخذ تلك الخطوة لأنها قد تضر بصادرات البرازيل للدول العربية. 
  • يمكن أن يشكل نقل السفارة تهديدا لصادرات اللحوم البرازيلية "الحلال" إلى الدول العربية، والتي تبلغ قيمتها نحو مليار دولار
  • سوف يمثل إجراء كهذا تحولا حادا في سياسة البرازيل الخارجية التي تدعم في العادة حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني. 
  • الجامعة العربية أبلغت بولسونارو بأن نقل السفارة سيمثل انتكاسة للعلاقات مع الدول العربية وذلك وفقا لخطاب اطلعت عليه رويترز في ديسمبر كانون الأول. 
المصدر : وكالات
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