ترمب يحمّل الديمقراطيين مسؤولية وفاة طفلين مهاجرين

حمل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، النواب الديمقراطيين بالكونغرس، مسؤولية مصرع طفلين مهاجرين لقيا حتفهما، داخل مراكز احتجاز أمريكية.

ماذا قال ترمب؟

في تغريدات له عبر "تويتر"، السبت، قال: "أية وفيات للأطفال أو غيرهم على الحدود هي خطأ الديمقراطيين، وسياسات الهجرة المربكة التي تسمح للناس بأن يقوموا برحلة طويلة يعتقدون أنهم يستطيعون من خلالها دخول بلادنا بطريقة غير نظامية".

Any deaths of children or others at the Border are strictly the fault of the Democrats and their pathetic immigration policies that allow people to make the long trek thinking they can enter our country illegally. They can’t. If we had a Wall, they wouldn’t even try! The two….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 29, 2018

إذا كان لدينا جدار حدودي مع المكسيك، لن يتمكنوا (المهاجرون) من ذلك (الدخول للولايات المتحدة) أو حتى المحاولة".

ترمب أوضح في تغريدته " أن الأطفال المعنيين (اللذين توفيا) كانا مرضى للغاية قبل أن يتم تسليمهما إلى حرس الحدود (الأمريكي)".

ترمب: "والد الطفلة (جاكلين) قال إنها ليست غلطتهم (حرس الحدود)، فهو لم يعطها الماء خلال أيام".

…children in question were very sick before they were given over to Border Patrol. The father of the young girl said it was not their fault, he hadn’t given her water in days. Border Patrol needs the Wall and it will all end. They are working so hard & getting so little credit! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 29, 2018

ما القصة؟

الثلاثاء الماضي، توفي طفل (8 سنوات) من غواتيمالا داخل أحد مراكز الاحتجاز الأمريكية على الحدود مع المكسيك. وجاء ذلك بعد أيام من وفاة طفلة أخرى من غواتيمالا تدعى جاكلين جال (7 سنوات).

وفاة طفلة مهاجرة من غواتيمالا أثناء احتجازها بالولايات المتحدة

"جاكلين" توفت في 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، داخل إحدى المستشفيات الواقعة على الحدود الأمريكية، إثر معاناتها من الجفاف والصدمة، عقب عبورها برفقة والدها الحدود المكسيكية باتجاه الولايات المتحدة، حسب تقارير إعلامية.

والد الطفلة كان سلم نفسه وابنته الراحلة لضباط حماية الحدود الأمريكيين في 6 ديسمبر/كانون الأول؛ على أمل التمكن من البقاء وبدء حياة جديدة.

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