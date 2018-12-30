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سياسة|الولايات المتحدة

ترمب يحمّل الديمقراطيين مسؤولية وفاة طفلين مهاجرين

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
30/12/2018

حمل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، النواب الديمقراطيين بالكونغرس، مسؤولية مصرع طفلين مهاجرين لقيا حتفهما، داخل مراكز احتجاز أمريكية.

ماذا قال ترمب؟
  • في تغريدات له عبر "تويتر"، السبت، قال: "أية وفيات للأطفال أو غيرهم على الحدود هي خطأ الديمقراطيين، وسياسات الهجرة المربكة التي تسمح للناس بأن يقوموا برحلة طويلة يعتقدون أنهم يستطيعون من خلالها دخول بلادنا بطريقة غير نظامية".

  • إذا كان لدينا جدار حدودي مع المكسيك، لن يتمكنوا (المهاجرون) من ذلك (الدخول للولايات المتحدة) أو حتى المحاولة".
  • ترمب أوضح في تغريدته " أن الأطفال المعنيين (اللذين توفيا) كانا مرضى للغاية قبل أن يتم تسليمهما إلى حرس الحدود (الأمريكي)".
  • ترمب: "والد الطفلة (جاكلين) قال إنها ليست غلطتهم (حرس الحدود)، فهو لم يعطها الماء خلال أيام".

ما القصة؟
  • الثلاثاء الماضي، توفي طفل (8 سنوات) من غواتيمالا داخل أحد مراكز الاحتجاز الأمريكية على الحدود مع المكسيك. وجاء ذلك بعد أيام من وفاة طفلة أخرى من غواتيمالا تدعى جاكلين جال (7 سنوات).
وفاة طفلة مهاجرة من غواتيمالا أثناء احتجازها بالولايات المتحدة
  • "جاكلين" توفت في 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، داخل إحدى المستشفيات الواقعة على الحدود الأمريكية، إثر معاناتها من الجفاف والصدمة، عقب عبورها برفقة والدها الحدود المكسيكية باتجاه الولايات المتحدة، حسب تقارير إعلامية.
  • والد الطفلة كان سلم نفسه وابنته الراحلة لضباط حماية الحدود الأمريكيين في 6 ديسمبر/كانون الأول؛ على أمل التمكن من البقاء وبدء حياة جديدة.
خلفية:
  • يعد بناء جدار حدودي مع المكسيك، أحد أبرز الوعود الانتخابية التي قدمها ترمب، في حملته الرئاسية.
  • يبلغ طول حدود الولايات المتحدة مع جارتها المكسيك 3 آلاف كم، منها ألف و100 كم مسيجة بجدار وأسلاك شائكة، لكن هذا القسم يحوي عدداً من الفتحات التي تتم من خلالها عمليات التهريب والتسلل.
  • الحزب الديمقراطي الأمريكي ينظر إلى الجدار على أنه مضيعة للمال لخدمة أغراض سياسية لترمب.
المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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