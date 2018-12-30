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سياسة

تركيا: سنتابع قضية مقتل خاشقجي إلى النهاية بدعم دولي

وزير العدل التركي عبد الحميد غل
وزير العدل التركي عبد الحميد غل
30/12/2018

قال وزير العدل التركي عبد الحميد غُل، إن بلاده ستتابع إلى النهاية قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

أبرز تصريحات وزير العدل التركي لقناة سي إن إن تورك:
  • جريمة قتل خاشقجي تتعلق "بحق الإنسان في الحياة، وستتابع تركيا إلى النهاية هذه القضية التي استهدفت من خلالها حياة إنسان".
  • ستلجأ تركيا في هذا الإطار إلى كل الآليات الدولية الممكنة بما فيها الأمم المتحدة
  • تركيا تعاملت مع القضية منذ البداية باهتمام بالغ ودقة كبيرة، وأدى موقفها إلى معرفة الجميع بحقيقة ما حدث.
  • تركيا طلبت من السلطات السعودية تسليمها 18 شخصا على علاقة بالجريمة التي ارتكبت في إسطنبول، والقضاء التركي مخول بالنظر في القضية.
  • السلطات التركية تتابع الإجراءات المتعلقة بملاحقة المتورطين في الجريمة عن طريق الإنتربول. 

خلفيات:
  • أصدر القضاء التركي، في 5 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، مذكرة توقيف بحق النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودي أحمد عسيري، والمستشار السابق لولي العهد سعود القحطاني، على خلفية الجريمة.
  • وزير الخارجية التركي مولود شاووش أوغلو، قال إن تركيا تعمل مع دول أخرى لإحالة التحقيق في القضية إلى الأمم المتحدة.
  • قتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول على يد فريق حضر من الرياض بينهم مقربون من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
  • السلطات السعودية بعد نفي متكرر وروايات متعددة اعترفت بمقتل خاشقجي وتقطيع جثمانه داخل القنصلية، نافية أي صلة لولي العهد بالحادث.
  • مجلس الشيوخ الأمريكي أصدر قرارا بالإجماع يعتبر ابن سلمان مسؤولا عن مقتل خاشقجي.
  • الرئيس الأمريكي دونالد ترمب دافع مرارا عن براءة ابن سلمان مؤكدا قوة العلاقة مع السعودية.
المصدر : الأناضول
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