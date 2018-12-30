تركيا: سنتابع قضية مقتل خاشقجي إلى النهاية بدعم دولي

قال وزير العدل التركي عبد الحميد غُل، إن بلاده ستتابع إلى النهاية قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

أبرز تصريحات وزير العدل التركي لقناة سي إن إن تورك:

جريمة قتل خاشقجي تتعلق "بحق الإنسان في الحياة، وستتابع تركيا إلى النهاية هذه القضية التي استهدفت من خلالها حياة إنسان".

ستلجأ تركيا في هذا الإطار إلى كل الآليات الدولية الممكنة بما فيها الأمم المتحدة

تركيا تعاملت مع القضية منذ البداية باهتمام بالغ ودقة كبيرة، وأدى موقفها إلى معرفة الجميع بحقيقة ما حدث.

تركيا طلبت من السلطات السعودية تسليمها 18 شخصا على علاقة بالجريمة التي ارتكبت في إسطنبول، والقضاء التركي مخول بالنظر في القضية.

السلطات التركية تتابع الإجراءات المتعلقة بملاحقة المتورطين في الجريمة عن طريق الإنتربول.

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