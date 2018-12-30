تركيا: سنتابع قضية مقتل خاشقجي إلى النهاية بدعم دولي

قال وزير العدل التركي عبد الحميد غُل، إن بلاده ستتابع إلى النهاية قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
أبرز تصريحات وزير العدل التركي لقناة سي إن إن تورك:
- جريمة قتل خاشقجي تتعلق "بحق الإنسان في الحياة، وستتابع تركيا إلى النهاية هذه القضية التي استهدفت من خلالها حياة إنسان".
- ستلجأ تركيا في هذا الإطار إلى كل الآليات الدولية الممكنة بما فيها الأمم المتحدة
- تركيا تعاملت مع القضية منذ البداية باهتمام بالغ ودقة كبيرة، وأدى موقفها إلى معرفة الجميع بحقيقة ما حدث.
- تركيا طلبت من السلطات السعودية تسليمها 18 شخصا على علاقة بالجريمة التي ارتكبت في إسطنبول، والقضاء التركي مخول بالنظر في القضية.
- السلطات التركية تتابع الإجراءات المتعلقة بملاحقة المتورطين في الجريمة عن طريق الإنتربول.
خلفيات:
- أصدر القضاء التركي، في 5 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، مذكرة توقيف بحق النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودي أحمد عسيري، والمستشار السابق لولي العهد سعود القحطاني، على خلفية الجريمة.
- وزير الخارجية التركي مولود شاووش أوغلو، قال إن تركيا تعمل مع دول أخرى لإحالة التحقيق في القضية إلى الأمم المتحدة.
- قتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول على يد فريق حضر من الرياض بينهم مقربون من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
- السلطات السعودية بعد نفي متكرر وروايات متعددة اعترفت بمقتل خاشقجي وتقطيع جثمانه داخل القنصلية، نافية أي صلة لولي العهد بالحادث.
- مجلس الشيوخ الأمريكي أصدر قرارا بالإجماع يعتبر ابن سلمان مسؤولا عن مقتل خاشقجي.
- الرئيس الأمريكي دونالد ترمب دافع مرارا عن براءة ابن سلمان مؤكدا قوة العلاقة مع السعودية.