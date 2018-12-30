بعد افتتاح سفارتها.. الإمارات تدرس استئناف رحلات الطيران إلى سوريا

قالت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات إنها تقيم الوضع لاستئناف رحلات شركات الطيران الوطنية إلى العاصمة السورية دمشق.

التفاصيل:

بيان الهيئة صدر بعد أسبوع من إعادة الإمارات فتح سفارتها في دمشق.

شركة الاتحاد، الناقل الوطني للإمارات، قالت إنه ليس لديها خطط فورية لاستئناف الخدمات إلى دمشق مضيفة أنها تراقب الوضع باستمرار.

شركة الإمارات، التي تتخذ من دبي مقرا لها، قالت في بيان أيضا إنها تراقب الوضع لكن ليس لديها ما تعلنه في الوقت الراهن.

شركتا طيران الاتحاد وطيران الإمارات علقتا الرحلات الجوية إلى دمشق عام 2012 بسبب المخاوف الأمنية.

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