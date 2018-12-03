مدير المخابرات البريطانية: التوازن العالمي يميل لصالح الصين

قال مدير جهاز المخابرات الخارجية البريطانية (إم.آي 6) الاثنين، إن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول كان مروعا وصادما.

وأضاف أليكس يونغر في كلمة أمام الطلاب في جامعة سانت أندروز أن كفة التوازن العالمي تميل لصالح الصين، مع تحقيق ثاني أكبر اقتصاد في العالم لمكاسب مالية ضخمة، إضافة إلى زيادة النفوذ العالمي والهيمنة التكنولوجية.

أبرز تصريحات يونغر

بشكل أساسي، تتجه السلطة والأموال والسياسة صوب الشرق، هذا واقع سياسي جديد نحتاج إلى التكيف معه.

دعونا نفكر أيضا في الفرص الكامنة في ذلك إلى جانب التهديدات.

قال يونغر ردا على سؤال عن مدى اعتماد الجيل الخامس لشبكات الهاتف المحمول على التكنولوجيا الصينية: علينا اتخاذ بعض القرارات هنا.. نحتاج إلى النظر في الأمر وإجراء حوار. الأمر ليس بسيطا.

روسيا تتخذ موقف "المواجهة الدائمة" مع الغرب.

يونغر أشار إلى الهجوم بغاز للأعصاب على الجاسوس المتقاعد سيرغي سكريبال في مدينة سالزبري الإنجليزية شهر مارس آذار الماضي.

يونغر: روسيا استخدمت سلاحا كيماويا عسكريا على الأراضي البريطانية.

نيتنا أن تدرك الدولة الروسية أنه مهما كانت المزايا التي تعتقد أنها تحققها من هذه الأنشطة فإنها لا تستحق المجازفة.

أود التأكيد أنه وعلى الرغم من أن الدولة الروسية تسعى لزعزعة استقرارنا فإننا لا نسعى لزعزعة استقرار روسيا. ولا نسعى وراء التصعيد.

أحث روسيا أو أية دولة أخرى تعتزم تخريب طريقة حياتنا على ألا تستهين بإصرارنا وقدراتنا أو إصرار وقدرات حلفائنا.

المخابرات البريطانية أحبطت هجمات عديدة لتنظيم الدولة الإسلامية جرى التدبير لها في الخارج.

جهاز (إم.آي 6) يواصل العمل مع شركائه لتعزيز "روابط أمنية لا غنى عنها" في أوربا.

بريطانيا ساعدت فرنسا وألمانيا على إحباط هجمات إرهابية.

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