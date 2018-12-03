شاهد: غريفيث يصل صنعاء لنقل وفد الحوثيين المفاوض إلى السويد

وصل المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، إلى صنعاء لنقل وفد جماعة الحوثي المفاوض إلى السويد، من أجل المشاركة في المشاورات المرتقبة في هذا البلد، بين الأطراف المتصارعة في اليمن.

التفاصيل:

مصدر مسؤول في مطار صنعاء الدولي أكد أن المبعوث الأممي وصل المطار،الاثنين، من دون أن يدلي بأي تصريحات للصحفيين الذين تواجدوا هناك.

مصادر يمنية سياسية مطلعة قالت إن "غريفيث وصل صنعاء من أجل نقل الوفد الحوثي المفاوض عبر طائرة كويتية إلى السويد"، دون ذكر معلومات إضافية.

قبل نحو أسبوعين، أعلنت الحكومة اليمنية، في بيان، موافقتها على المشاركة في مشاورات السويد، المرتقبة الشهر الجاري.

الحكومة اليمنية قالت حينها، إنه سيتم إرسال وفد الحكومة للمشاورات بهدف التوصل لحل سياسي للأزمة، مبني على المرجعيات الثلاث المتفق عليها، والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم 2216.

مؤخرا تعهد غريفيث بالتزام الأمم المتحدة بعقد جولة مشاورات بين أطراف النزاع اليمني في السويد، أواخر العام الجاري، داعيا جميع الأطراف إلى الاستمرار بممارسة ضبط النفس لإيجاد مناخ موات لعقدها.

زيارة غريفيث تأتي بعد إعلان التحالف السعودي الإماراتي أن طائرة تابعة للأمم المتحدة ستهبط في صنعاء لإخلاء 50 جريحاً من الحوثيين إلى مسقط في خطوة تندرج في إطار "بناء الثقة" بين الأطراف.

الحوثيون الذين يسيطرون على المطار أكدوا السبت الماضي "جاهزية مطار صنعاء الدولي الفنية والمهنية طبقا للمتطلبات الدولية ومنظمة الطيران الدولي لاستقبال الرحلات المدنية".

وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا معمر الأرياني قال في تغريدة إن الموافقة تأتي "لتسهيل انعقاد المشاورات، وإزالة أية ذرائع يتذرع بها الانقلابيون للتملص من فرص السلام".

٣-تأتي موافقة الحكومة اليمنية والقوات المشتركة للتحالف لتسهيل انعقاد المشاورات،وإزالة اي ذرائع يتذرع بها الانقلابيون للتملص من فرص السلام،وتأكيداً على الرغبة الصادقة من الحكومة والتحالف للوصول الى السلام الشامل والدائم المبني على المبادرةالخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرار2216 — معمر الإرياني (@ERYANIM) December 2, 2018

موقف إيراني:

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، أعلن دعم بلاده لمحادثات السلام الخاصة باليمن، المزمع عقدها في السويد برعاية الأمم المتحدة.

قاسمي قال خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي في طهران، إن إيران تشجع أي محادثات سلام تحفظ وحـدة الأراضي اليمنية. وتوقف القتال وتفتح باب المساعدات الإنسانية لليمنيين وتنتهي بتشكيل حكومة وحدة وطنية واسعة.

خلفيات: